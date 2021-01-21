İlk yarıda neler oldu? Karagümrük - Beşiktaş

Süper Lig'de Karagümrük ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.



Rıdvan Dilmen, Mustafa Doğan ve Tolga Zenin karşılaşmanın ilk yarısını değerlendirdi



RIDVAN DİLMEN



İlk 25 dakika Beşiktaş, 'Ben burada boşuna değilim' dercesine tek kale maç yaptı. Sonra bir durdu, oyun rölantiye girdi, orta saha dövüşüne girdi. Oyunun son bölümünde Karagümrük bir kontra atak yaptı. Aboubakar'a topu veren N'Koudou, gerçek asist yaptı. Ondan 10 dakika önce Karagümrük karşı karşıya kaldığında da N'Koudou gelip durdurdu. Çok savunmacı bir oyuncu değil, ok gibi geldi, vuruş anında engelledi. Rıdvan ile başladı bugün hoca, N'Sakala ile ilgili başka bir şey olabilir. Beşiktaş kontrollü hücum yaptı, fena da oynamadı, 2-3 gol pozisyonu buldu. Kaçıran da sonuçlandıran da Aboubakar oldu. Golde 5 tane Beşiktaşlı vardı ceza alanı etrafında, bu da en çok gol atan Beşiktaş'ı gösteriyor.



REHA KAPSAL



Beşiktaş çok rahat 45 dakika geçirdi. Karagümrük savunma yapıyor ama hücumu düşünmüyor. Hiçbir şekilde hücum girişimleri de yok. Planla oynamayan bir takım görüntüsü verdiler.



MUSTAFA DOĞAN

Top da Beşiktaş'ın skor da Beşiktaş. Beşiktaş %75 topla oynadı ama ilk 10 dakikada %90'a kadar çıkmıştı. Beşiktaş çok coşkulu ve istekli oynadı. Karagümrük neredeyse hücumu hiç düşünmedi. Beşiktaş çok fazla tehlike hissetmedi. Beşiktaş daha erken öne geçip, daha da rahat olabilirdi. Böyle maçlarda rakibi şaşırtmanız lazım. Kevin N'Koudou bir anda topu aldı, adamı geçti ve rakibin dengesini bozdu. Pası Aboubakar'a verdi. Aboubakar'ın da bitiriciliği üst düzey.



TOLGA ZENGİN

Sabırla oynayan ve istediğini alan Beşiktaş. Beşiktaş ilk yarı rüzgara karşı oynadı, şimdi rüzgarı arkasına alarak oynayacaklar. Kevin N'Koudou bu kez inanılmaz derecede içe doğru oynadı. Sergen Hoca oyun mantalitesini değiştirmiş. Beşiktaş'ın ikinci yarı aynı oyunu devam eder. Beşiktaş'ın Karagümrük'ün direkt hücumlarına dikkat etmesi lazım.



