Rıdvan Dilmen, İlker Yağcıoğlu ve Mustafa Doğan maçın ilk yarısını değerlendirdi.Bu ocak ayı için çok güzeldi ortam. Hoş Hatay, Orta Anadolu'ya göre daha ılıktır ama futbol oynamaya çok elverişli bir zemin, ender bulunuyor. Hatay güçlü ve hücumu seven, ofansif bir takım. Fenerbahçe de Galatasaray - Başakşehir maçı öncesi bir 3'ü alayım, derbiye bakayım diye bakıyor. Çok çok arzulu başladı Fenerbahçe. Hatayspor da Fenerbahçe'nin top kayıplarından pozisyon buluyor. Fenerbahçe sakin değil, acele oynamaya çalışıyor. Erol Hoca pas yapın diyor ama öyle oyuncular değil. Hızlı gitmek isteyen oyuncular.'İyi bir Sosa' diye diye sezon bitti vallahi.Osayi'nin ısrarcı bir sıfıra inme özelliği var. Birkaç kez sallandı Mesut Çaytemel'in ve sonra girdi. O topu isabetli kullanmak da zordur aslında.Fenerbahçe için muhakkak Ozan Tufan toparlanmalı. 6-7 top kaybı yaptı. Bir tanesinde Gustavo'yu götürüyordu. Ozan toparlarsa Fenerbahçe rahatlar.Caner ve Nazım müthiş kademeler yaptı. Thiam etkili oynuyor. Enner'in de oyuna girmesi lazım. Mert Hakan da beklenenin altında kaldı. Fenerbahçe'nin ihtiyacı 3 harf, pas!Aklımda soru işaretleri vardı Szalai'yle ilgili. Avantaja oynatmasa hakem Szalai'ye kart. Eğer döndürürse Szalai'yi çabuk geçiyor. Oyunculara yakın oynamaya başlayıp hafif açılınca dönüşleri ağır. Tüm oyuncuları izlemesi lazım ligde. Döndürmemeye çalışması lazım. O yüzden ilk yarıda soru işareti kaldı.Uzun bir aradan sonra Caner Erkin'in en iyi oynadığı maç diyebiliriz. Caner hem savunmada hem hücum da çok iyi. Ayrıca Thiam'in hücumdaki baskısı da iyi durumda, iki bölge savunma da iyi yapılıyor. Hatayspor pozisyon üretemiyor; Osayi ise iyi bir kumaşa sahip. Hatayspor, Akintola'yı çok aradı; Fenerbahçe ikinci bölge savunmasını kendi sahasında çok iyi yaptı ve bu sebeple de Hatayspor rakip yarı alanda pozisyon bulamadıPozisyon az ama iki takım da üretkenlikten uzak. İlk yarıda büyük bir mücadele vardı ama pozisyon olarak kısır geçti. Top rakipteyken Fenerbahçe alanı iyi savunuyor ve bu maça iyi hazırlandığını gösterdi. Hatayspor direnci kırıldı ancak skor olarak biraz daha artması gerekiyor. Fenerbahçe zaten çok fazla topa sahip olmayı isteyen bir takım değil, skoru almaya oynuyor.