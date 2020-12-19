İlk yarıda neler oldu?

Süper Lig'de Gaziantep ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ilk yarısı 2-1 Gaziantep'in üstünlüğü ile sona erdi.
Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu, maçın ilk yarısını değerlendirdi. İşte yorumlar;
RIDVAN DİLMEN:
İlk golde Altay olsa Fenerbahçe o golü yemezdi. Tabii Oytun'dan önce söylenmesi gereken çok şey var. Fenerbahçe'nin ilk yarıda 1 pozisyonu var, gol oldu. Başka 'Bu da kaçar mı' denecek pozisyon yok.
Hiç ligimizi bilmeyen birine, 'Sarılı takım 1-1 ile ikinciliğe çıkar' desen bir daha Türkiye Ligi'ni seyretmez. Fenerbahçe o kadar kötü oynuyor ki, bunu bir değerlendirmek lazım.
Gaziantep'in çok eleştirdiğimiz bir teknik adamı var ama hocanın eli değiyor. Kayseri'de de değildi, burada da değdi. Teknik direktörün takım üzerindeki ağırlığı fizik ve taktik olarak fazla. 3'lü oynayan tek takım. Oyunun her dakikasında oyun içerisindeler.
Oynanan oyun o kadar yok ki, Gaziantep önde bitirmeyi hak etti.
Hakem temiz maç yönetiyor. Penaltı doğru. Belki sarı kart vermeliydi. Benim düşünceme göre sarı karttı. Tisserand zaten, geçen hafta da yaptırdı bir penaltı. Fenerbahçe'nin neresi doğru ki... Arıyorum arıyorum doğru bir yerini, savunmadan orta saha forvetine kadar. Takım Gustavo'ya uyuyordu, Gustavo 2-3 haftadır takıma uyuyor ve 'Yeter' diyor. Caner'i iki maçtır oynatmıyor, Novak'ı oynatıyor. Fenerbahçe'nin sağ ön, sol ön, forvette de belirli bir oyuncusu yok. Emin ol Fenerbahçe şampiyonluk adayıdır ama küme düşme potasındaki sezon kadar mutsuzdur taraftarlar şu an.
Fenerbahçe'de birinci ve üçüncü kaleci arasında çok fark var. Sangare ikinci kez 11'de, Novak öyle, Serdar biraz daha fazla. Erol Bulut, oynatırken oynamayanları da kaybetti. Mert Hakan isteğine rağmen olmuyor. 10 üzerinden 8-9'luk 3-4 oyuncu ile oynarsan şampiyon olursun. 10 üzerinde 6-7'lik tüm oyuncular olursa yine olursun. Erol Bulut, takımı rekabete sokamadı. Fenerbahçeliler çok üzgün.
Fenerbahçe oyuna yüklenemiyor. Türkiye'de mağlup olan herhangi bir takım, geride olan takım yüklenir. Fenerbahçe yüklenemiyor dahi. Geçen hafta da yüklenemedi. Yükleneceği tek takım Gaziantep. Yüklenirse de enteresan sonuç olabilir. 5-1 biterse Erol Bulut tartışılır.
Fenerbahçe, kazansa da kaybetse de aynaya bakmalıdır.
ERMAN TOROĞLU:
İki takım arasında şöyle bir fark var, Gaziantepli oyuncular, Fenerbahçeli oyunculara göre yere daha sağlam basıyorlar ve oyuna daha hakimler. İkili mücadeleleri kazanıyorlar, çok iyi işler yapıyorlar. Hakem tesir etmezse ve Gaziantep'ten oyuncu atılmazsa Fenerbahçe'nin işi çok zor. İki takım arasında büyük fark var. Gaziantep antrenörüne öyle diyorlar, böyle diyorlar ama adam hırslı bir adam, takımına baktığımda iyi oynatan bir teknik adam, korkak oynatan bir takım değil, takımını ileri sürüyor. Bu tip insanlar haksızlıkla karşılaşınca isyanı fazla olur ve öyle olunca üzerine gidilir. Biz iş yapan adamlara Türkiye'de deli diyoruz, biraz cesaretlilere öyle diyoruz. Fenerbahçe'nin artık daha farklı olması lazım, üzerine koyamıyor. Fenerbahçe'de bir şey var, çok rahat değil. Sakat falan diyorlar ama her takımda sakat var.
İlk 11'lerin değerine bakarsak biri 15 milyon euro, diğeri 36 milyon euro. Artık bu işler bitti. Öyle bağırmayla, çağırmayla bu işler gitmiyor, takımın sahada oynayacak. Ben takımını sahada göreceğim. Teknik adam ne kadar çok konuşursa, takımı o kadar oynamıyor demektir.
Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu, maçın ilk yarısını değerlendirdi. İşte yorumlar;
RIDVAN DİLMEN:
İlk golde Altay olsa Fenerbahçe o golü yemezdi. Tabii Oytun'dan önce söylenmesi gereken çok şey var. Fenerbahçe'nin ilk yarıda 1 pozisyonu var, gol oldu. Başka 'Bu da kaçar mı' denecek pozisyon yok.
Hiç ligimizi bilmeyen birine, 'Sarılı takım 1-1 ile ikinciliğe çıkar' desen bir daha Türkiye Ligi'ni seyretmez. Fenerbahçe o kadar kötü oynuyor ki, bunu bir değerlendirmek lazım.
Gaziantep'in çok eleştirdiğimiz bir teknik adamı var ama hocanın eli değiyor. Kayseri'de de değildi, burada da değdi. Teknik direktörün takım üzerindeki ağırlığı fizik ve taktik olarak fazla. 3'lü oynayan tek takım. Oyunun her dakikasında oyun içerisindeler.
Oynanan oyun o kadar yok ki, Gaziantep önde bitirmeyi hak etti.
Hakem temiz maç yönetiyor. Penaltı doğru. Belki sarı kart vermeliydi. Benim düşünceme göre sarı karttı. Tisserand zaten, geçen hafta da yaptırdı bir penaltı. Fenerbahçe'nin neresi doğru ki... Arıyorum arıyorum doğru bir yerini, savunmadan orta saha forvetine kadar. Takım Gustavo'ya uyuyordu, Gustavo 2-3 haftadır takıma uyuyor ve 'Yeter' diyor. Caner'i iki maçtır oynatmıyor, Novak'ı oynatıyor. Fenerbahçe'nin sağ ön, sol ön, forvette de belirli bir oyuncusu yok. Emin ol Fenerbahçe şampiyonluk adayıdır ama küme düşme potasındaki sezon kadar mutsuzdur taraftarlar şu an.
Fenerbahçe'de birinci ve üçüncü kaleci arasında çok fark var. Sangare ikinci kez 11'de, Novak öyle, Serdar biraz daha fazla. Erol Bulut, oynatırken oynamayanları da kaybetti. Mert Hakan isteğine rağmen olmuyor. 10 üzerinden 8-9'luk 3-4 oyuncu ile oynarsan şampiyon olursun. 10 üzerinde 6-7'lik tüm oyuncular olursa yine olursun. Erol Bulut, takımı rekabete sokamadı. Fenerbahçeliler çok üzgün.
Fenerbahçe oyuna yüklenemiyor. Türkiye'de mağlup olan herhangi bir takım, geride olan takım yüklenir. Fenerbahçe yüklenemiyor dahi. Geçen hafta da yüklenemedi. Yükleneceği tek takım Gaziantep. Yüklenirse de enteresan sonuç olabilir. 5-1 biterse Erol Bulut tartışılır.
Fenerbahçe, kazansa da kaybetse de aynaya bakmalıdır.
ERMAN TOROĞLU:
İki takım arasında şöyle bir fark var, Gaziantepli oyuncular, Fenerbahçeli oyunculara göre yere daha sağlam basıyorlar ve oyuna daha hakimler. İkili mücadeleleri kazanıyorlar, çok iyi işler yapıyorlar. Hakem tesir etmezse ve Gaziantep'ten oyuncu atılmazsa Fenerbahçe'nin işi çok zor. İki takım arasında büyük fark var. Gaziantep antrenörüne öyle diyorlar, böyle diyorlar ama adam hırslı bir adam, takımına baktığımda iyi oynatan bir teknik adam, korkak oynatan bir takım değil, takımını ileri sürüyor. Bu tip insanlar haksızlıkla karşılaşınca isyanı fazla olur ve öyle olunca üzerine gidilir. Biz iş yapan adamlara Türkiye'de deli diyoruz, biraz cesaretlilere öyle diyoruz. Fenerbahçe'nin artık daha farklı olması lazım, üzerine koyamıyor. Fenerbahçe'de bir şey var, çok rahat değil. Sakat falan diyorlar ama her takımda sakat var.
İlk 11'lerin değerine bakarsak biri 15 milyon euro, diğeri 36 milyon euro. Artık bu işler bitti. Öyle bağırmayla, çağırmayla bu işler gitmiyor, takımın sahada oynayacak. Ben takımını sahada göreceğim. Teknik adam ne kadar çok konuşursa, takımı o kadar oynamıyor demektir.