Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu, Denizlispor ile Fenerbahçe arasında oynanan ve ilk yarısı 2-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona eren maçı yorumladı.
RIDVAN DİLMEN
Geçen hafta mağlup olduktan sonra sezon başı itibariyle çok kişinin favorisi Fenerbahçe'nin tartışıldığı bir ortam oldu. Fenerbahçe'nin kadrosunda çok eksik var. 6-7 oyuncu yok. 3-4 genç oyuncu var kadroda.
İlk yarıda Fenerbahçe oyunu domine etti. Denizlispor topun arkasına geçti. Savunmada sürpriz bir şekilde uzun topla yakalandı. Ferdi'nin çabukluğu, ayağıyla koordinasyonuyla sıfıra inip Cisse'ye bıraktı.
Fenerbahçe'de kredi azaldı. Konya'ya, Beşiktaş'a mağlup oldu, Hatay'a puan bıraktı. Kadıköy'de 5 maçta 2 kez kazanabildi. Rize, Antalya, Denizli, Göztepe şehir deplasmanlarını geçiyor Fenerbahçe. Galatasaray da benzer şekilde. Fenerbahçe, İstanbul deplasmanlarını daha oynamadı. Şehir deplasmanlarından kazanılacak 3 puanlar önemli. Geçen sezonla çok ters sonuçlar alıyor. Oyunu forse ediyor deplasmanlarda. En büyük sebeplerden biri hakemler, baskısız maç yönetiyor.
Denizlispor bulmaca gibi bir takım. 3-1 mağlupken deplasmanda 3-3 yapıyor, Başakşehir deplasmanında. Beşiktaş'a karşı 3-0'dan 3-2'ye getirdiler.
3. gol, doğru ofsayt çizgisiyle gösterildi. Serdar Aziz bariz ofsayttı. Biraz daha öndeydi. Doğru bir karar uygulandı. 3. gol niye değerli? Nefret ettiğim skor 2-0'dır. 2-1'e geldi mi, yandın. 3'ü bulunca nadirdir. 3-0'dan dönüşler tarihidir ama 2-0'dan dönüşler çoktur.
Erol Bulut'un geçen hafta ne kadar hata yaptığının cevabını Caner Erkin verdi. Papiss Cisse de verdi. Caner 1 top kesti, 4 futbolcudan hangisi dokunsa gol olacak. Üstelik 2'si Fenerbahçeli, 2'si Denizlisporlu. Çarpsa birine gol olacak. İnanılmaz top kesti. Kaleci de çıkamadı korkudan.
Denizlispor'un hocası Caner-Gökhan'a böyle yapacaklar demiştir. Gökhan'ın önünde arkasında oyuncu vardı. Öne kısayı koydu ama Gökhan ile adam adama oynamak lazım. 10 yıldır bunu çözemiyorlarsa hüner ön planda. Caner iyi kesiyor, Gökhan iyi vuruyor.
Hakeme gelince, hakem için zor bir maç değildi. Hakemler sert oyuna müsaade ederse oyuncular havaya girer. Denizlispor'un hocası, Bakalorz'u çıkaracak. Murawski'nin bir pozisyonu var, ayağını taktı Ozan'a. Yeryüzünde her yerde sarı karttı. Niye vermedi biliyor musun? Bence, formasının rengi çok belli değil. Bu nedenle. Niyet okumak istemiyorum ama Fenerbahçeliler de niye atmadın diye itiraz etti.
ERMAN TOROĞLU
Fenerbahçe gergin geldi, maça çıktı, bir 10 dakika maça baktı. Yukatel Denizlispor var, Yufka-tel kadayıf gibi bir Denizlispor var. Gökhan ve Caner'den bu golü nasıl yersin ya! Herhalde 90. golleri falan. Nasıl bir antrenör, nasıl bir teknik adam bunlar, bunları kim alıyor, kim Türkiye'ye sokuyor, en azından 2. ligden oyuncu alın, onlar daha iyi olur. 21 takım olunca çok kötü takımlar var. Denizli'ye bakıyorsun, hakikaten tel kadayıf gibi. Fenerbahçeli oyuncu, bu takımı yeneriz diyor. Kaleci falan bir hata yapsa diyor, bunlar bana 1 tane atsa ben 2 tane atarım diyor.
Şu Denizli'ye puan kaybederse Fenerbahçe, ben Ali Koç olsam otobüse de bindirmem, yürüyerek İstanbul'a yollarım. Fenerbahçe böyle bir takıma karşı doyurucu bir futbol oynamıyor. Biz bu takımı yeneriz havası var Fenerbahçe'de şu anda, bu kötü.
Fenerbahçe'nin artık bu kadroyla 3-4 tane otomatiğe bağladığı bir şey yapması lazım, onu hala göremiyorum. O oynuyor, bu oynamıyor falan, hala var. Geniş kadro da nereye kadar geniş. Antrenör olarak artık bir şey yap. Fenerbahçe'de şu oynar, bu oynamaz, sakatlar var ama bir şablon olması lazım, 11. maç. Bugün şanslarına Fenerbahçe ile oynuyorlar ki Fenerbahçe'nin üzerinde psikolojik baskı da var.
RIDVAN DİLMEN
Geçen hafta mağlup olduktan sonra sezon başı itibariyle çok kişinin favorisi Fenerbahçe'nin tartışıldığı bir ortam oldu. Fenerbahçe'nin kadrosunda çok eksik var. 6-7 oyuncu yok. 3-4 genç oyuncu var kadroda.
İlk yarıda Fenerbahçe oyunu domine etti. Denizlispor topun arkasına geçti. Savunmada sürpriz bir şekilde uzun topla yakalandı. Ferdi'nin çabukluğu, ayağıyla koordinasyonuyla sıfıra inip Cisse'ye bıraktı.
Fenerbahçe'de kredi azaldı. Konya'ya, Beşiktaş'a mağlup oldu, Hatay'a puan bıraktı. Kadıköy'de 5 maçta 2 kez kazanabildi. Rize, Antalya, Denizli, Göztepe şehir deplasmanlarını geçiyor Fenerbahçe. Galatasaray da benzer şekilde. Fenerbahçe, İstanbul deplasmanlarını daha oynamadı. Şehir deplasmanlarından kazanılacak 3 puanlar önemli. Geçen sezonla çok ters sonuçlar alıyor. Oyunu forse ediyor deplasmanlarda. En büyük sebeplerden biri hakemler, baskısız maç yönetiyor.
Denizlispor bulmaca gibi bir takım. 3-1 mağlupken deplasmanda 3-3 yapıyor, Başakşehir deplasmanında. Beşiktaş'a karşı 3-0'dan 3-2'ye getirdiler.
3. gol, doğru ofsayt çizgisiyle gösterildi. Serdar Aziz bariz ofsayttı. Biraz daha öndeydi. Doğru bir karar uygulandı. 3. gol niye değerli? Nefret ettiğim skor 2-0'dır. 2-1'e geldi mi, yandın. 3'ü bulunca nadirdir. 3-0'dan dönüşler tarihidir ama 2-0'dan dönüşler çoktur.
Erol Bulut'un geçen hafta ne kadar hata yaptığının cevabını Caner Erkin verdi. Papiss Cisse de verdi. Caner 1 top kesti, 4 futbolcudan hangisi dokunsa gol olacak. Üstelik 2'si Fenerbahçeli, 2'si Denizlisporlu. Çarpsa birine gol olacak. İnanılmaz top kesti. Kaleci de çıkamadı korkudan.
Denizlispor'un hocası Caner-Gökhan'a böyle yapacaklar demiştir. Gökhan'ın önünde arkasında oyuncu vardı. Öne kısayı koydu ama Gökhan ile adam adama oynamak lazım. 10 yıldır bunu çözemiyorlarsa hüner ön planda. Caner iyi kesiyor, Gökhan iyi vuruyor.
Hakeme gelince, hakem için zor bir maç değildi. Hakemler sert oyuna müsaade ederse oyuncular havaya girer. Denizlispor'un hocası, Bakalorz'u çıkaracak. Murawski'nin bir pozisyonu var, ayağını taktı Ozan'a. Yeryüzünde her yerde sarı karttı. Niye vermedi biliyor musun? Bence, formasının rengi çok belli değil. Bu nedenle. Niyet okumak istemiyorum ama Fenerbahçeliler de niye atmadın diye itiraz etti.
ERMAN TOROĞLU
Fenerbahçe gergin geldi, maça çıktı, bir 10 dakika maça baktı. Yukatel Denizlispor var, Yufka-tel kadayıf gibi bir Denizlispor var. Gökhan ve Caner'den bu golü nasıl yersin ya! Herhalde 90. golleri falan. Nasıl bir antrenör, nasıl bir teknik adam bunlar, bunları kim alıyor, kim Türkiye'ye sokuyor, en azından 2. ligden oyuncu alın, onlar daha iyi olur. 21 takım olunca çok kötü takımlar var. Denizli'ye bakıyorsun, hakikaten tel kadayıf gibi. Fenerbahçeli oyuncu, bu takımı yeneriz diyor. Kaleci falan bir hata yapsa diyor, bunlar bana 1 tane atsa ben 2 tane atarım diyor.
Şu Denizli'ye puan kaybederse Fenerbahçe, ben Ali Koç olsam otobüse de bindirmem, yürüyerek İstanbul'a yollarım. Fenerbahçe böyle bir takıma karşı doyurucu bir futbol oynamıyor. Biz bu takımı yeneriz havası var Fenerbahçe'de şu anda, bu kötü.
Fenerbahçe'nin artık bu kadroyla 3-4 tane otomatiğe bağladığı bir şey yapması lazım, onu hala göremiyorum. O oynuyor, bu oynamıyor falan, hala var. Geniş kadro da nereye kadar geniş. Antrenör olarak artık bir şey yap. Fenerbahçe'de şu oynar, bu oynamaz, sakatlar var ama bir şablon olması lazım, 11. maç. Bugün şanslarına Fenerbahçe ile oynuyorlar ki Fenerbahçe'nin üzerinde psikolojik baskı da var.