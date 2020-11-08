İlk yarıda neler oldu?

Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Sivasspor karşısında 1-0 önde tamamladığı maçın ilk yarısını yorumladı.
Sivasspor 42. dakikada penaltı kaçırdı
RIDVAN DİLMEN;
Penaltıya kadar bu ligin iyi takımı Sivasspor'un pozisyonu var diyemeyiz. Galatasaray'ın da çok pozisyonu yok ama daha oyuna hakim gözüken, topa sahip olan, sakin bir görüntüde. Mecburen Babel forvet oynuyor, Başakşehir maçının son bölümü gibi oynuyorlar. Oyunu alayım, sonra skoru alayım dediler. Beklendiği gibi gol attılar, yaya inip dışarı çıkardılar. Belhanda bir Feghouli golü attı, güzel vuruş yaptı.
Oyun Galatasaray üstünlüğü ile gidiyordu ve öne de geçti. Savunmanın olağanüstü konsantrasyon bozukluğundan penaltı yaptılar. Marcao gitti, penaltıyı yaptı.
Sivasspor risk mi alır, Galatasaray daha mı emniyetli oynar? Sivasspor'un bulmaca gibi santrforu var. Normalde Yatabare'nin uçta oynaması lazım. Çok risk alan bir Sivasspor bekliyorum. Son pasları iyi kullanabilen bir Galatasaray olursa ve Babel'i de merkezden çıkarıp kenara koyarsa, her sonuca gebe bir maç. Galatasaray bugün de kazanırsa Erzurum deplasmanından sonra 4'te 4 yapacak. Galatasaray zor deplasmanda, zor oynamıyor, kolay, basit oynuyor.
Marcao'nun sakatlıktan sonra hemen dönmesi profesyonellik olarak iyi ama dengeli bir oyuncu değil. Hakemin kart da göstermesi lazım. Hakem çok kötü maç yönetiyor. Bu haftaya kadar hakemleri beğeniyordum, bu hafta fena.
ERMAN TOROĞLU;
Pozisyon net penaltı. Hakem göremedi. Bir taç atışıyla penaltı oldu. Marcao iyi oyuncu ama öyle penaltı yapılmaz. Bari o tacı attırmayın! O tacı attırırsan, o golü yersen, Galatasaray olarak şampiyon olamazsın. Laubali hareketler.
Galatasaray'da Fatih Terim eskiye dönmüş. Terim'in ilk zamanı aklıma geldi. Arkada 4, ortada 5, ileride 1 kişi. Fatih Terim bakmış 'Bu işler fazla macerayla gitmiyor' demiş. Arda Turan'ı biraz ileri çıkıyor. Dönüyor Belhanda'yı ileri çıkarıyor, dönüyor Feghouli'yi çıkarıyor. Şimdi ortada Taylan da yalnız kalmıyor. Taylan da rahatladı. Galatasaray ağır çıkıyor ama iyi çıkıyor.
Belhanda ve Feghouli'i oynatıyor diye Terim'i eleştirenler var. Bunları oynatmazsan da parasını ödeyecek misin? O zaman Fatih Terim de oynatmayı tercih ediyor. Sergen Yalçın'ın Loris Karius cümlesi aklıma geliyor. Öyle dediler, böyle dediler, Karius gitti FIFA'dan parayı aldı. Sergen Yalçın da 'Madem parayı verecektiniz, neden zamanında ödemediniz, gönderdiniz?' dedi. Karius kalsa belki Beşiktaş daha farklı işler yapardı.
Galatasaray'ın papazları yukarıda kavga ederse, Galatasaray iyi gider. Papazlar yumruk yumruğa kavga ederse, Galatasaray iyi gidecektir diye düşünüyorum. Fenerbahçe, Alanyaspor ve Beşiktaş'ın puan kayıplarının ardından Galatasaray hırslanmış.
Diagne ile Babel'i kıyaslarsak, Babel stoperlerin arasına giriyor ve topu ona verirsen, stoperler top alamaz. Arkadaşlarına iyi durumda top verir. Fatih Terim de bu yüzden Babel'i oynatıyor ve iyi kullanıyor.
Sivasspor 42. dakikada penaltı kaçırdı
RIDVAN DİLMEN;
Penaltıya kadar bu ligin iyi takımı Sivasspor'un pozisyonu var diyemeyiz. Galatasaray'ın da çok pozisyonu yok ama daha oyuna hakim gözüken, topa sahip olan, sakin bir görüntüde. Mecburen Babel forvet oynuyor, Başakşehir maçının son bölümü gibi oynuyorlar. Oyunu alayım, sonra skoru alayım dediler. Beklendiği gibi gol attılar, yaya inip dışarı çıkardılar. Belhanda bir Feghouli golü attı, güzel vuruş yaptı.
Oyun Galatasaray üstünlüğü ile gidiyordu ve öne de geçti. Savunmanın olağanüstü konsantrasyon bozukluğundan penaltı yaptılar. Marcao gitti, penaltıyı yaptı.
Sivasspor risk mi alır, Galatasaray daha mı emniyetli oynar? Sivasspor'un bulmaca gibi santrforu var. Normalde Yatabare'nin uçta oynaması lazım. Çok risk alan bir Sivasspor bekliyorum. Son pasları iyi kullanabilen bir Galatasaray olursa ve Babel'i de merkezden çıkarıp kenara koyarsa, her sonuca gebe bir maç. Galatasaray bugün de kazanırsa Erzurum deplasmanından sonra 4'te 4 yapacak. Galatasaray zor deplasmanda, zor oynamıyor, kolay, basit oynuyor.
Marcao'nun sakatlıktan sonra hemen dönmesi profesyonellik olarak iyi ama dengeli bir oyuncu değil. Hakemin kart da göstermesi lazım. Hakem çok kötü maç yönetiyor. Bu haftaya kadar hakemleri beğeniyordum, bu hafta fena.
ERMAN TOROĞLU;
Pozisyon net penaltı. Hakem göremedi. Bir taç atışıyla penaltı oldu. Marcao iyi oyuncu ama öyle penaltı yapılmaz. Bari o tacı attırmayın! O tacı attırırsan, o golü yersen, Galatasaray olarak şampiyon olamazsın. Laubali hareketler.
Galatasaray'da Fatih Terim eskiye dönmüş. Terim'in ilk zamanı aklıma geldi. Arkada 4, ortada 5, ileride 1 kişi. Fatih Terim bakmış 'Bu işler fazla macerayla gitmiyor' demiş. Arda Turan'ı biraz ileri çıkıyor. Dönüyor Belhanda'yı ileri çıkarıyor, dönüyor Feghouli'yi çıkarıyor. Şimdi ortada Taylan da yalnız kalmıyor. Taylan da rahatladı. Galatasaray ağır çıkıyor ama iyi çıkıyor.
Belhanda ve Feghouli'i oynatıyor diye Terim'i eleştirenler var. Bunları oynatmazsan da parasını ödeyecek misin? O zaman Fatih Terim de oynatmayı tercih ediyor. Sergen Yalçın'ın Loris Karius cümlesi aklıma geliyor. Öyle dediler, böyle dediler, Karius gitti FIFA'dan parayı aldı. Sergen Yalçın da 'Madem parayı verecektiniz, neden zamanında ödemediniz, gönderdiniz?' dedi. Karius kalsa belki Beşiktaş daha farklı işler yapardı.
Galatasaray'ın papazları yukarıda kavga ederse, Galatasaray iyi gider. Papazlar yumruk yumruğa kavga ederse, Galatasaray iyi gidecektir diye düşünüyorum. Fenerbahçe, Alanyaspor ve Beşiktaş'ın puan kayıplarının ardından Galatasaray hırslanmış.
Diagne ile Babel'i kıyaslarsak, Babel stoperlerin arasına giriyor ve topu ona verirsen, stoperler top alamaz. Arkadaşlarına iyi durumda top verir. Fatih Terim de bu yüzden Babel'i oynatıyor ve iyi kullanıyor.