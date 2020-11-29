İlk yarıda ne oldu, ikinci yarıda ne olacak?

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğü ile sona eren maçın ilk yarısını Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu yorumladı.
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RIDVAN DİLMEN:
Hayal ettiğim bir maç oluyor. 6-7 gol olur diyordum. Bunun iki sebebi var. Beşiktaş'ın savunma zaafiyeti var. Atabilecekte yetenekte oyuncuları var. Aboubakar ve Larin gibi.
Sergen Yalçın ve Ümraniye, bu maça taktiksel anlamda istediği her şeyi alarak başladı. Fenerbahçe maçtan önce favoriydi. Beklediğimin altında, düşük tempoyla başladı. Fenerbahçe'de Sosa ve Gustavo kötü. Gustavo özellikle. Eski diriliği yok. Sosa ise 10. dakikadan sonra sık top kaybetti. Perotti soru işareti. Cisse bitirici, işini yaptı işte. Sağ tarafta Pelkas da yetenekli ama Rıdvan ona üstünlük sağladı. Gökhan da eski fiziğinde olmadığı için oraya destek olamadı.
Beşiktaş, 1 tane yanlış yapıyor. Ozan'ı çok boş bırakıyorlar. Ozan da Montero'nun üstüne çalışıyor. Josef'in orayı kapatması lazım. Ozan sağa sola gittiği zaman Montero da gidiyor, gitmemesi lazım.
Erol Hoca müthiş bir yanlışla başladı. Caner bu maçı müthiş bir heyecanla bekler. Bu maça başka bakar oyuncular. Fenerbahçe'nin Trabzon maçından daha farklı bakar. Formsuz da değil. Savunması diyeceksin ama Novak'ın da değil. Bu rotasyon maçı değil. Savunmanın en iyi oyuncusu Serdar'ı oynatmadı. Yerden ve havadan ikisinden de iyi. 3'ünden de iyi. O yanına aldı. Lemos, olağanüstü ağır değil ama ağır. Yenilen golde lap diye geçti, Serdar'ı geçemezsin. Tisserand çok ağır. Yetişse Larin'e orada penaltı yapacak. Sarı kartı var. Fenerbahçe de açık oynamak zorunda. Fenerbahçe'de derhal Novak'ı çıkarır, Thiam'ı alırım. Caner eski yerine gider. Thiam öne gider. Mert Hakan da olabilir.
İkinci gol öncesi net faul
Hakem de o sakinliği altında, iyi maç yönetmedi. Sınavı geçemedi. Fenerbahçe'nin yediği ikinci gol öncesi net faul. Net faul hem de. Beşiktaş tehlikeli geldiğinde görmedi hakem. Top Aboubakar'a geldi. Haydi gördü, oynattı, kart vermesi lazım. Bu kurallarla bizi manyak ettiler.
ERMAN TOROĞLU
İlk 45 dakikaya bakıyorum, önümde Beşiktaş - Başakşehir ve Fenerbahçe - Konyaspor maçı var. Beşiktaş maçın başından beri Konya gibi oynadı. Topa hakim oldu, vurmadı, ayağa pas yaptı ve çıktılar. Beşiktaş'ın yediği golde sol bek acemilik yapmasa, direğe yapışmasa pozisyon ofsayt olacak. Beşiktaş'ın başka pozisyonları da var, Fenerbahçe'nin yok. Bu tip maçlarda bazı faulleri kaçırabilirsin ama hakemle uğraşamıyorlar. Oyun durmuyor, bu Fenerbahçe'nin aleyhine dönüyor, Beşiktaş'ın lehine oluyor. Beşiktaş yarı sahayı çabuk geçiyor.
Konyaspor, İsmail hoca ile birlikte Fenerbahçe'nin maskesini düşürdü. Beşiktaş her pozisyonda gol atabilecek gibi geliyor. Beşiktaş akıllıca oynuyor, vurmuyor, sıkışınca vuruyor, Fenerbahçe buna direnç gösteremiyor. Fenerbahçe'nin sinirlenip, basıp, tekrar hücuma çıkması gerekirken, Beşiktaş alıyor, gidiyor.
MAÇTAN FOTOĞRAFLAR! TIKLAYIN
RIDVAN DİLMEN:
Hayal ettiğim bir maç oluyor. 6-7 gol olur diyordum. Bunun iki sebebi var. Beşiktaş'ın savunma zaafiyeti var. Atabilecekte yetenekte oyuncuları var. Aboubakar ve Larin gibi.
Sergen Yalçın ve Ümraniye, bu maça taktiksel anlamda istediği her şeyi alarak başladı. Fenerbahçe maçtan önce favoriydi. Beklediğimin altında, düşük tempoyla başladı. Fenerbahçe'de Sosa ve Gustavo kötü. Gustavo özellikle. Eski diriliği yok. Sosa ise 10. dakikadan sonra sık top kaybetti. Perotti soru işareti. Cisse bitirici, işini yaptı işte. Sağ tarafta Pelkas da yetenekli ama Rıdvan ona üstünlük sağladı. Gökhan da eski fiziğinde olmadığı için oraya destek olamadı.
Beşiktaş, 1 tane yanlış yapıyor. Ozan'ı çok boş bırakıyorlar. Ozan da Montero'nun üstüne çalışıyor. Josef'in orayı kapatması lazım. Ozan sağa sola gittiği zaman Montero da gidiyor, gitmemesi lazım.
Erol Hoca müthiş bir yanlışla başladı. Caner bu maçı müthiş bir heyecanla bekler. Bu maça başka bakar oyuncular. Fenerbahçe'nin Trabzon maçından daha farklı bakar. Formsuz da değil. Savunması diyeceksin ama Novak'ın da değil. Bu rotasyon maçı değil. Savunmanın en iyi oyuncusu Serdar'ı oynatmadı. Yerden ve havadan ikisinden de iyi. 3'ünden de iyi. O yanına aldı. Lemos, olağanüstü ağır değil ama ağır. Yenilen golde lap diye geçti, Serdar'ı geçemezsin. Tisserand çok ağır. Yetişse Larin'e orada penaltı yapacak. Sarı kartı var. Fenerbahçe de açık oynamak zorunda. Fenerbahçe'de derhal Novak'ı çıkarır, Thiam'ı alırım. Caner eski yerine gider. Thiam öne gider. Mert Hakan da olabilir.
İkinci gol öncesi net faul
Hakem de o sakinliği altında, iyi maç yönetmedi. Sınavı geçemedi. Fenerbahçe'nin yediği ikinci gol öncesi net faul. Net faul hem de. Beşiktaş tehlikeli geldiğinde görmedi hakem. Top Aboubakar'a geldi. Haydi gördü, oynattı, kart vermesi lazım. Bu kurallarla bizi manyak ettiler.
ERMAN TOROĞLU
İlk 45 dakikaya bakıyorum, önümde Beşiktaş - Başakşehir ve Fenerbahçe - Konyaspor maçı var. Beşiktaş maçın başından beri Konya gibi oynadı. Topa hakim oldu, vurmadı, ayağa pas yaptı ve çıktılar. Beşiktaş'ın yediği golde sol bek acemilik yapmasa, direğe yapışmasa pozisyon ofsayt olacak. Beşiktaş'ın başka pozisyonları da var, Fenerbahçe'nin yok. Bu tip maçlarda bazı faulleri kaçırabilirsin ama hakemle uğraşamıyorlar. Oyun durmuyor, bu Fenerbahçe'nin aleyhine dönüyor, Beşiktaş'ın lehine oluyor. Beşiktaş yarı sahayı çabuk geçiyor.
Konyaspor, İsmail hoca ile birlikte Fenerbahçe'nin maskesini düşürdü. Beşiktaş her pozisyonda gol atabilecek gibi geliyor. Beşiktaş akıllıca oynuyor, vurmuyor, sıkışınca vuruyor, Fenerbahçe buna direnç gösteremiyor. Fenerbahçe'nin sinirlenip, basıp, tekrar hücuma çıkması gerekirken, Beşiktaş alıyor, gidiyor.