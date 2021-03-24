İlk yarı yorumu: Türkiye 2-0 Hollanda

A Milli Takımımızın Hollanda karşısında 2-0 önde tamamladığı ilk yarıyı Tümer Metin ve Ayhan Akman yorumladı. (Maçın ilk yarısından kareler, TIKLAYIN)
TÜMER METİN
Daha fazla pozisyona gireceğiz. Mükemmel bir 45 dakika, her hattımızla. Takım halinde iyi durduk. Top Hollanda'dayken takım defansı olarak, bloklar arası kademeyi doğru kurmamız, pas arası yaptık, ikili mücadelelerin hemen hemen hepsinden galip çıktık. Burak gollerden bağımsız çok iyi. Gelip pas trafiğine yardımcı oluyor. Hakan Çalhanoğlu'nu çok beğendim. Çağlar farkını gördük. 3 tane uzun pas attı, enfes. Bütün oyuncu kardeşlerimiz mükemmel oynadılar. Hollanda'nın topa sahip olacağını biliyorduk. Sadece 1 pozisyon verdik, o da duran toptan.
İlk golde golcü şansı var. Ayrıca 1'den 2'ye doğru pasla direkt geçiş var. Korner dönüşü 5-6 adamla hızlıca atağı bitiriyoruz. Bu çok kıymetli.
Burak, 'Biz kimseden korkmuyoruz.' demişti. Bugün ilk 45 dakikada milli takımımız istediğimiz, özendiğimiz, oynamasını istediğimiz milli takım görüntüsünde. Çocuklar soğukkanlı, özgüvenli durdular. Sıfır telaş! Ne yaptığını bilen, pozisyonlar, paslaşmalar, yardımlar doğru. Coşku yerinde. Yurt dışında oynamanın milli takıma katkılarından bir tanesidir bu.
AYHAN AKMAN
Sadece 1 pozisyon verdik. Hızlı ataklar yaptık. İkinci yarıda da çok bulacağız. Mücadelemiz nefis. Herkes ikili mücadele arıyor. Onlardan galip çıkıyoruz. Maç istediğimiz tempoda gidiyoruz. Önde de, geride de baskı yaptığımız oldu. Doğru pozisyonlar aldık geride. Dönenleri de güzel topluyor, hızlı hücumlara iyi çıkıyoruz.
Burak Yılmaz, gol anında neden vurdu dedik hem de sol ayağıyla. Ancak, güzel bir gol bulduk.
TÜMER METİN
Daha fazla pozisyona gireceğiz. Mükemmel bir 45 dakika, her hattımızla. Takım halinde iyi durduk. Top Hollanda'dayken takım defansı olarak, bloklar arası kademeyi doğru kurmamız, pas arası yaptık, ikili mücadelelerin hemen hemen hepsinden galip çıktık. Burak gollerden bağımsız çok iyi. Gelip pas trafiğine yardımcı oluyor. Hakan Çalhanoğlu'nu çok beğendim. Çağlar farkını gördük. 3 tane uzun pas attı, enfes. Bütün oyuncu kardeşlerimiz mükemmel oynadılar. Hollanda'nın topa sahip olacağını biliyorduk. Sadece 1 pozisyon verdik, o da duran toptan.
İlk golde golcü şansı var. Ayrıca 1'den 2'ye doğru pasla direkt geçiş var. Korner dönüşü 5-6 adamla hızlıca atağı bitiriyoruz. Bu çok kıymetli.
Burak, 'Biz kimseden korkmuyoruz.' demişti. Bugün ilk 45 dakikada milli takımımız istediğimiz, özendiğimiz, oynamasını istediğimiz milli takım görüntüsünde. Çocuklar soğukkanlı, özgüvenli durdular. Sıfır telaş! Ne yaptığını bilen, pozisyonlar, paslaşmalar, yardımlar doğru. Coşku yerinde. Yurt dışında oynamanın milli takıma katkılarından bir tanesidir bu.
AYHAN AKMAN
Sadece 1 pozisyon verdik. Hızlı ataklar yaptık. İkinci yarıda da çok bulacağız. Mücadelemiz nefis. Herkes ikili mücadele arıyor. Onlardan galip çıkıyoruz. Maç istediğimiz tempoda gidiyoruz. Önde de, geride de baskı yaptığımız oldu. Doğru pozisyonlar aldık geride. Dönenleri de güzel topluyor, hızlı hücumlara iyi çıkıyoruz.
Burak Yılmaz, gol anında neden vurdu dedik hem de sol ayağıyla. Ancak, güzel bir gol bulduk.