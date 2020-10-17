İlk yarı yorumu: Trabzonspor - Başakşehir

Başakşehir'in Trabzonspor karşısında ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı maçı Erman Toroğlu ve Rıdvan Dilmen yorumladı.
ERMAN TOROĞLU:
Başakşehir çok akıllı oynuyor, takım olarak da çok iyi oynuyor. Trabzonspor'u aklım almıyor. Trabzonspor'un önüyle arkası arasında 60 metre var, nasıl olacak bilemiyorum. Pas desen yok, baskı desen yok! Amatör kümede bu olmaz. Trabzonspor, defansta yan top yapıyor; bu bir felaket, dünyanın sonu gibi.
RIDVAN DİLMEN:
Haftanın maçı Trabzonspor - Başakşehir maçı. Şampiyon ve ikincinin maçı. Kadro kalitesinin altında 2 puanla çıktı 2 takım da maça. Başakşehir 4 maçta gol atmadı, oyunun hakkı olarak en kötü 4-5 puan gelirdi. Golcü problemi olduğu için sahneye orta saha oyuncuları çıkmalıydı. İrfan Can'ın golü yılın gollerinden biri. İkili mücadele, göğsüyle kontrol, teknik, şuttan sonra tekrar vurdu ve köşeye attı. Golden sonra da gole Başakşehir yakın. 0-0 giden oyunda Mert inanılmaz bir gol çıkardı. Parmaklarının ucuyla kornere attı. İlk yarının sonunda 1-1'e yakalanacaklarken de kurtardı. Trabzon'un oyununda ilerleme görmedim, tam takım olamamışlar. Başakşehir'in kulübesi, 3-4 oyuncu eklesen şampiyon olacak 11 olur. Her sonuca gebe bir müsabaka bizi bekliyor. Başakşehir'in tartışmalı 2 pozisyonu var, ikisi de gri. Muhtemelen VAR'a da o yüzden gitmedi.
ERMAN TOROĞLU:
Başakşehir çok akıllı oynuyor, takım olarak da çok iyi oynuyor. Trabzonspor'u aklım almıyor. Trabzonspor'un önüyle arkası arasında 60 metre var, nasıl olacak bilemiyorum. Pas desen yok, baskı desen yok! Amatör kümede bu olmaz. Trabzonspor, defansta yan top yapıyor; bu bir felaket, dünyanın sonu gibi.
RIDVAN DİLMEN:
Haftanın maçı Trabzonspor - Başakşehir maçı. Şampiyon ve ikincinin maçı. Kadro kalitesinin altında 2 puanla çıktı 2 takım da maça. Başakşehir 4 maçta gol atmadı, oyunun hakkı olarak en kötü 4-5 puan gelirdi. Golcü problemi olduğu için sahneye orta saha oyuncuları çıkmalıydı. İrfan Can'ın golü yılın gollerinden biri. İkili mücadele, göğsüyle kontrol, teknik, şuttan sonra tekrar vurdu ve köşeye attı. Golden sonra da gole Başakşehir yakın. 0-0 giden oyunda Mert inanılmaz bir gol çıkardı. Parmaklarının ucuyla kornere attı. İlk yarının sonunda 1-1'e yakalanacaklarken de kurtardı. Trabzon'un oyununda ilerleme görmedim, tam takım olamamışlar. Başakşehir'in kulübesi, 3-4 oyuncu eklesen şampiyon olacak 11 olur. Her sonuca gebe bir müsabaka bizi bekliyor. Başakşehir'in tartışmalı 2 pozisyonu var, ikisi de gri. Muhtemelen VAR'a da o yüzden gitmedi.