İlk yarı yorumu: Beşiktaş 1-0 Rizespor

Beşiktaş'ın Rizespor karşısında 1-0 önde tamamladığı ilk yarıyı Rıdvan Dilmen, Erman Toroğlu, Metin Tekin ve Önder Özen yorumladı.



RIDVAN DİLMEN

Centilmence olsun, kulüplerimiz iyi geçinsin deriz hep başlangıçta, bugüne kadar yaramadı. Tersten gidelim, bol bol sert oynayın, hakemler yaramaz deyin, sosyal medyadan sallayın. Tabii ki espri.



Beşiktaş'ın kültüründe çok kulüpte olmayan bir şey var, Beşiktaş taraftarı hiçbir zaman bizim takım da çok gamsız demiyordur. Bugün hazır değiller ve normal. En genç sezonu açan takım, 3 hazırlık maçıyla başladılar. Özellikle takımın coşkusunda problem yok. Oyun kalitesine baktığımızda geçen sezonki temposuna yaklaşmak istiyor ancak koordinasyon problemi var. En atlet oyuncu en hazır görünüyor. Mesela Welinton hazır değil gibi, kilolu, çok ara verdi, yavaş yavaş hazır olur gibi.



5 oyuncu değişikliğini doğru uygulayanlar kazanacaktır. Müthiş özgüvenli Sergen Yalçın, bence ligimizde Türkiye'nin en başarılı teknik direktörü Fatih Terim olmasına rağmen ki kredisi düşük geçen yıllara göre, Pereira'nın da düşük, Trabzonspor'un da düşük, en çok kredisi olan Sergen Yalçın'dır.



ERMAN TOROĞLU



Beşiktaş kaldığı yerden devam ediyor diyemem. Bu yorumlara katılmıyorum. Beşiktaş baskılı başladı diyorsunuz ama bu bölümlerde iki tane net pozisyonu Rizespor yakaladı.



METİN TEKİN



Kaldığı yerden başlamak zorunda olan bir Beşiktaş vardı. Çok tehlike görmedi kalesinde. 1-0, Beşiktaş'ın istediği sonuç şu anda. Beşiktaş'ın ilk ve tek santrforun Kenan diyerek başlaması zor. Kenan bir santrfor görevini iyi yaptı ama santrfor transferi gerekmiyor diyemeyiz.



ÖNDER ÖZEN



Sahada 2 yeni futbolcu vardı, Kenan ve Salih. Geçen sezona göre değişen tek şey fizik kalitedeki biraz düşüş, bu da gayet doğaldır. Bire bir kopya gibi gördüm onun dışında. Bu sezon topu geri kazanma süresi ligimizde belirleyici faktör olacak. Beşiktaş, geçen sezon bu konuda kaldığı yerden devam ediyor. Geçen sezon şampiyon yapan en büyük etkenlerden biri buydu. Santrfor özelliklerini büyük kalitede yapmıyorsa da santrfor işlerini yapabiliyor Kenan. Vuruşta bir problem var ama iyi bir transfer olmuş Kenan, Beşiktaş için. Ben, Sergen Yalçın'ın takım idaresi konusunda bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum, hiç şüphem yok. Üç yerlinin oynamak zorunda olacak olması, yabancılar konusunda her teknik adamı zorlayacağı gibi Sergen Yalçın'ı da zorlayacak. İyi bir Alex, bambaşka bir oyuncu. Süper Lig'e hava katar. Formunu yakaladıktan sonra banko yazmak zorunda oluruz. Öyle olunca da bu 3 yerli nasıl dönecek, görmemiz gerekiyor.



