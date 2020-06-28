İlk yarı yorumu: Başakşehir - Galatasaray

Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 eşitlik ile sona erdi. Galatasaray rakibi karşısında ilk yarıyı %67 pas oranı ile tamamlarken; ilk yarıdaki performansıyla da otoritelerden tam not aldı. İşte maçın ilk yarısı için yorumlar,



Erman Toroğlu: "Galatasaray bu kadar eksikken, Belhanda'nın sazı eline alması lazım. Daha farklı olması lazım şu maçta ama ondan onu göremiyorsun. Hücuma çıkarken bir top kaptırdı, Başakşehir gol pozisyonuna girdi. Bazen de inanılmaz işler yapıyor. O kumaşı var ama gücü yok."



Rıdvan Dilmen: "Maç ortada, Michael Seri 'seri' paslarla Başakşehir'i geriye doğru itti. Maçın kaderini Ali Palabıyık belirleyecek. 3 kritik oyuncunun sarı kartı var. Maçtan sonra her türlü sonucu konuşabiliriz. "Fatih Terim çok eksiğine rağmen 0-0 bitse bile mutlu olmayacaktır. Başakşehir 'Kazanırsam 'şamp'a kadar gideceğim' diyor. Berabere kalırsa da haftayı düşünüyor"



Tugay Kerimoğlu: "Galatasaray tamamen pas oyunu ile Başakşehir'i kendi sahasına hapsetti. Bu kadar eksik oyuncuya rağmen. Seri geldiğinden bu yana en iyi maçını oynuyor. Başakşehir aktif oyun içerisinde değil ve koruma güdüsüyle oynuyor. Haftaya Galatasaray - Trabzonspor maçı da hesaplanıyor muhtemelen"



Önder Özen: "Oyunda çok net, çok bariz bir Galatasaray üstünlüğü var. Çok sakin, çok akıllıca oynuyor Galatasaray; sezonun en iyi deplasman performansı olabilir"



