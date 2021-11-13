İlk yarı yorumları: Türkiye 3-0 Cebelitarık

Türkiye - Cebelitarık maçının 3-0 sona eren ilk yarısını yorumcular değerlendirdi.



RIDVAN DİLMEN



Letonya maçının son saniyesinde gelen gol bizi bu yarışa soktu. Son saniyede gelen VAR penaltısıyla iddiamız devam etti. Cebelitarık'ın Avrupa'nın en kötü takımı olduğuna dair hemfikiriz. Kuntz, çıkarabileceği en iyi kadroyu çıkartmaya çalışmış. Abdülkadir Ömür değerlendirilebilirdi. Sakatlığı varsa kulübede neden var? Bu maç 7'den aşağı olmaz. 7-10 arası bir şey olur. Biz averaja kalmayız gibi geliyor.



Karadağ deplasmanı kolay bir deplasman değil. Hollanda, Karadağ'ı yenerse garantilemiş olacak. Hollanda - Norveç'in önemi olması için bizim hemen 6-7 yapmamız lazım. Biz en kötü 1-0 yenmek zorundayız Karadağ'ı. Atabildiği kadar atıyor oyuncular da şu anda. Doğru bir kadro çıkarmış hoca. Gerekirse Zeki'yi de çıkartıp, devam edebilir. Artık tehdit unsuru yok.



Nihat Özdemir hakem olsa atmazlar diye düşündüm kırmızı kartta. Sonra izleyince 6-7 kez izleyince fark ettim. Türk Ligi'nde böyle bir kırmızı çıkartsan, çıkamazsın. Ağır bir karar yine de.



Halil'i evinden çağırdılar milli takıma. Hadi sen de gel dediler. Burak ve Halil'in 2'şer 3'er gol atacağını düşünüyorum. Bu maçın 6-0 bitmesi bana sürpriz olur.



Çok doğru, çok ofansif bir kadroyla çıktı. Arkada 1 oyuncumuzun fazla olduğunu görüyorum. Zeki'nin yerine Barış Alper sağ bek olmalı. Libero da Uğurcan olmalı.



ERMAN TOROĞLU



Hakemin bize yaptığı kıyağı unutmamak lazım. Çocuklar iyi mücadele ediyor, bu tür takımlarla oynamak zordur. Bir şeyi doğru yapmıyoruz, çabuk kanat değiştiremiyoruz. Hakan bir kere çok iyi yaptı bu işi. Halil'in vuruşları çok iyi, attığı gollerde. Kalabalıkta verkaç yapmamız, Hakan oralarda iyi işler yapıyor. Burak 4-5 kere ofsayta düşmüş, bu kadar olmaz. Cebelitarık fazla gol yemeyeyim diye maça çıkan bir takım, lig maçına çıkan bir takım gibi değil. Daha fazla şut atmamız lazım. Hakem büyük kıyak yaptı, sarı kart pozisyon. VAR attırdı, hakemin içine sinmedi pozisyon. Bizim hakemlere kötü örnek oldu. Öyle bir kırmızı olmaz, sarı da olmaz. Rakip topa müdahale etti, bizim oyuncunun ayağı arada kaldı orada. İki oyuncunun niyeti de iyi. Caner'e de mesela sarı kart pozisyon göstermesi lazımdı.





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