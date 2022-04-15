İlk yarı yorumları: Trabzonspor - VF Karagümrük

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile VF Karagümrük karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısını VF Karagümrük, Lucas Biglia'nın 45+4'te gelen frikik golüyle 1-0 önde kapattı. Spor yorumcuları, ilk 45 dakikayı değerlendirdi.

ERMAN TOROĞLU



Trabzonspor hücum ediyor gözüküyor ama hiçbir etkisi yok. Top çeviriyorlar. Ağır oynuyorlar. Rakip defansa yön değiştirmiyorlar. Trabzon ilk yarı boyunca aman aman futbol oynamadı. Karagümrük'te çok fazla gelmedi. Ama Karagümrük izdediği şekilde oynuyor. Trabzonspor'a da istediğini yaptırmıyor. Trabzonspor hem ağır ağır oynuyor hem de ön alanda pres yapmıyor. Bu şekilde topu alamazsın. Rakibinin üstüne basamıyor. Böyle oynarsa ikinci yarı dönemezler. Cornelius çok tek kaldı. Djaniny de alan bulamıyor kendine. Geriden hiç destek gelmiyor. Forvetler kucağa düşüyor. şampiyonluğa giden bir takımın daha coşkulu daha tempolu oynaması lazım. Sen maçını almaya bak. 5 maç önce şampiyon olayım kafasını bırak. Krediniz var ama Trabzonspor'dan bir şeyler de bekliyoruz. Ben dışardan gelsem ve bu maçı bilmesem beyazlar daha iyi bir takım herhalde derim.



GÜNTEKİN ONAY



Sahada istediklerini, planladıklarını yapamayan bir Trabzonspor vardı. Oyun Nwakaeme'yi istiyor. Karagümrük de hücum edemedi. Gol frikikten geldi. Trabzonspor açık ara lider ama ofansif istatistiklerde lider değil. Bugün de zorlanıyorlar. Biraz daha eforlu, agresif, baskılı oynayabilir. Yüksek enerji sahaya konabilir.



TUGAY KERİMOĞLU



Pas hataları çok fazlaydı. İlk yarıda kaydadeğer pozisyon yoktu. Biglia harika bir frikik golü attı. Nwakaeme girerse biraz oyun değişir. Oynanan oyunda yoğunlaşma yok. Topu tutabilen bir Nwakaeme ihtiyacı olabilir.



FEYYAZ UÇAR



Trabzonspor az pozisyona giriyordu ama girdiğini atıyordu. Djaniny'i tutup Nwakaeme'yi alıp çift santrfor da oynayabilir. Biglia muhteşem bir vuruş yaptı frikikte.



İLKER YAĞCIOĞLU



Karagümrük hiç çıkamıyor. 1 kişiyi 2 kişiye bırakıyorlar. Hiç etkili değil Karagümrük. 1 kişiyle gelip frikik kazandılar. Trabzonspor'un Hamsik ile bir şutu var. Kısır bir ilk 45 dakika var. Hamle gelmese bile Trabzonspor adına tempo artmalı.



ERMAN ÖZGÜR



Trabzonspor bu tempoyla çok maç kazandı ama skora dokunan oyuncuları o maçlarda bu kadar etkisiz değildi. Marek Hamsik ileride top atacak oyuncu arayarak geçirdi ilk yarıyı. Ön taraftaki oyuncuların hiçbiri etkili olamadı.





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