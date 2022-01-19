İlk yarı yorumları: Trabzonspor - Giresunspor

Spor yorumcuları Güntekin Onay, Feyyaz Uçar ve Tugay Kerimoğlu, Trabzonspor - Giresunspor maçınıın ilk devresini değerlendirdi.

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İlk yarı yorumları: Trabzonspor - Giresunspor
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19 Ocak 2022 21:02
Spor yorumcuları Güntekin Onay, Feyyaz Uçar ve Tugay Kerimoğlu, ilk yarısı 0-0 biten Trabzonspor - Giresunspor maçını değerlendirdiler.

İşte yorumlar...

GÜNTEKİN ONAY

Giresunspor'u savunmaya kapattılar. Giresunspor zaman zaman bu baskıyı kırdı. Rakamlar ofansif anlamda yetersiz her iki takımda da. Maçta isabetli şut yok. Giresunspor net fırsat yakaladı 1 tane. Pozisyonsuz hemen hemen bir maç oluyor. Trabzonspor'un yoğun baskısından fazla üretkenlik çıkmadı.

FEYYAZ UÇAR

10-15 dakika bu baskıyı kurmak isteyecektir. Hocayı biliyorum. Giresunspor bu baskıyı çözebilirse oyuna ortak olabilir. İlk 15-20 dakika çok önemli. Trabzonspor her şeye rağmen tedbiri elden bırakmıyor, sarı kartı var diye Hüseyin'i oyundan aldı. Trabzonspor golü bulursa fark olur.

TUGAY KERİMOĞLU

Trabzonspor'da problem Berat ve Dorukhan oyuna hakim değil. İkinci yarının 15 dakikası çok önemli. Bu bölümü atlatabilirse Trabzonspor maçı alabilir.

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