İlk yarı yorumları: Trabzonspor 1-1 Fenerbahçe

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 1-1 sona eren ilk yarısını Rıdvan Dilmen, Erman Toroğlu, Önder Özen, Metin Tekin ve Tümer Metin değerlendirdi.



RIDVAN DİLMEN

Adına yakışır bir tempoda başladı maç. Pereira 1 değil 3 puan için gitmiş, kadrosundan belli. Abdullah Avcı da çılgın bir takımla çıktı. Tek Berat, önünde Abdülkadir, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny, Bakasetas ile çıktı. 5-6 gol olmaya aday bir maç. Futbol sadece oyuncuların oynadığı oyun değil. Bazen psikolojik faktörler hakemleri de etkiler. Son 10 gündür hakemlerin üzerindeki büyük baskı etkilemiş. Maçın bitiş düdüğünde Berat 'Niye oynatmadın' diye hakemin dibine kadar gidiyor. O gücü hakem verir futbolcuya. Fenerbahçe şık golle öne geçti. Trabzonspor beraberliği yakaladı. Normaldir.



Fenerbahçe'nin tüm düzeni kırmızı kartla darmadağın oldu. Fenerbahçe'nin öne geçmesi sarı lacivertliler adına şans oldu aslında. Final paslarını atacak Mesut Özil var, bitirecek Rossi ve Valencia vardı. Ancak, sonra oyun değişti. Trabzonspor - Fenerbahçe maçlarını yönetmek zordur. Faul bile tartışılır. Maksimum faul olabilecek bir pozisyonda Ali Şansalan'ın müjde verir gibi ikinci sarıyı vermesi. Nwakaeme, 1 dakikalık itirazına kart vermedi. Gustavo'nun tek itirazına lap diye kart verdi. Kim'e faul verilebilir ama kart asla değil. Türkiye'de bile bu pozisyona faul vermiyorlar, sarı kartı hiç vermiyorlar.



Türkiye'yi tanıyorum. Herkes Kim'e doğru kart diyecek ama ben çok ama çok ağır buluyorum. Enner Valencia, Ali Şansalan'ın gözü önünde kafa topuna çıktı. Dirseğini kullandı. Sarı kart veremedi. Vermedi demiyorum veremedi.



ERMAN TOROĞLU



Sahada futbolcular art niyetli değiller, iki taraf da iyi mücadele ediyor. Bu tip maçlarda sinekten yağ çıkaracaksın. Tek başına Djaniny, ortalığı dağıtıyor. Alıyor, veriyor, önüne top atıyorlar. Fenerbahçe'nin defansı ağır, araya atılan her top tehlikeli olur. Buradaki olay esas Altay'da. Frikik atılıyor, atan Bakasetas. Altay'a göre ceza alanının sol önüne atılıyor, direk tarafına baraj yapıyor, öbür tarafa geçiyor. Sen Bakasetas gibi bir adama niye direk boşluğu bırakırsın? Adam biraz dışarıda dursun ki oraya vurmasın, açtığın yerden vurdu, gol yedin. Olacak şey değil. Altay çıkışı iyi yaptı ama orada duramıyor. Fenerbahçe kalecisisin, orada durmak zordur. Mesut'u öyle bir maçta kaptan çıkarıyor ki Fenerbahçe şu anda eksik oynuyor, acaba 'Alın Mesut bu' deyip, herkese göstermek için mi oynattı?"

ÖNDER ÖZEN



Birçok defa oyun durdu. Durmamış olsa, yüksek tempoda maç izleyebilirdik. İki takım da oyuna açık başladı. Fenerbahçe cesur başladı. Sonrasında Trabzonspor'un Gervinho ile pozisyonu var. ROssi kaliteli bir vuruşla gol attı. Fenerbahçe iki tane daha net fırsatlar buldu. Çok net kale önü pozisyonu bırakmadı Trabzonspor'a. Kim'in atılması, frikik, barajın durumu! Karadağ maçında da bunu konuştuk. Barajda hata var, Osayi ise sadece iki oyuncunun altını kapatıyor. Bakasetas usta, altta Osayi yattığı için zıplayacaklarından emindi. Altay topa yetişemedi. Altay için topu çelmek daha olumlu olabilirdi.



METİN TEKİN



Fenerbahçe beklediğimden daha iyi oyuna başladı. Trabzonspor yeterli sayıda üretken değildi. İkinci yarıda daha pozisyonlu maç izleyebiliriz. Orta sahaya hamleler gelebilir.



TÜMER METİN



İlk yarıda iyi bir maç izledik. Kim'in atılmasından sonra bile oyun değişmedi. Muhtemelen Ali Şansalan ilk 45 dakikadaki kararlarıyla bu akşam kamuoyunu meşgul edecek. Ali Şansalan kötü bir ilk yarı yönetti. Ali Şansalan, rol çalma sevdası içinde olmamalıydı. Barajın altına oyuncu yatırmanın bir amacı olmadığını gördük. Usta ayak, onu geçmesini biliyor. Mesut Özil, ilk 45 dakikada iyi oynayanlar arasında. Pereira'nın yerinde ben olsam muhafazakarlığı bırakıp dörtlüye dönerim

İLGİLİ VİDEO