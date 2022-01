İlk yarı yorumları: Rizespor - Beşiktaş

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İlk devreyi yorumcular değerlendirdi.



METİN TEKİN



Beşiktaş oldukça iyi bir ilk yarıyı oyuna ortraya koydu. Özellikle ilk 30 dakikada Beşiktaş oyunun tam anlamıyla hakimiydi. Sezon başından beri Beşiktaş adına en iyi deplasman oyunu dersek, sanırım yanlış olmaz.



ÖNDER ÖZEN



Süper Kupa'dan dönen ve 12 eksiği olan takım sanki Rizepsor! Bizim ligimizde bu sezon bu kadar tek taraflı maç olmadı. Beşiktaş sezon başından bu yana en iyi 35 dakikasını oynadı. Bu kadar eksik, 120 dakikalık oyun ve yorgunluk! Beşiktaş'ın oyunundan etkilendim. Rizepsor sahada yok, sanki lig bitmiş. Beşiktaş'ın gençlerinden ve siyah-beyazlıların etkilendim. 3'lü böyle oynanır. Sahada 17 yaşında futbolcu var.



ERMAN TOROĞLU



Aslında bu maçı konuşmamak lazım. Neyi konuşmak lazım? Türkiye'deki futbol kalitesi 20 takımı kaldırmaz. Bu Rize bir alt ligde oynayabilecek takım görüntüsünde. Bazen biz böyle konuşuyoruz, ikinci yarı çıkıp paldır küldür oynuyor gol atıyorlar.



Beşiktaş elindekiyle çıkmış oynuyor. Herkes kafasını eğiyor. Küçükler büyüklere saygı duyuyorlar. Papazlar da onları seviyorlar. Ağabeyler kardeşler öyle gidiyorlar. Fena da oynamıyorlar. İkiyi bulurlarsa maçı kapatırlar.



Rize'de bir ışık yok. Türkiye Ligi 18 takımdı. Bana sorarsan 18 takım da fazla. Türkiye Ligi'nin ideal takım sayısı 16. Huniyi daha bir daraltmış oluruz, daha iyi olur. Daha heyecanlı olur. Adet çok olunca futbol daha iyi olur diye bir şey yok.



TÜMER METİN



Açıkçası Emirhan'ın ilk 11 başlamasını bekliyordum. İlk 45 dakika bir başka gözle izledim. Ayağı temiz, oyun aklı olan ve her şeyden önemlisi Süper Kupa'da bıraktığı iz devam ediyor. Genç ve özgüvenli.



Batshuayi biraz becerikli olsa Beşiktaş'ın puan tablosundaki yeri çok farklı olurdu. 2'yi bulamadığınız dakika oyunun ne getireceğini bilemezsiniz.



GÜNTEKİN ONAY



Beşiktaş, oyunun tek hakimi ilk yarıda. İstatistiklere de yansıdı. Tek devrede 11 şut, çok iyi rakam. Beşiktaş her kalemde üstünlük sağladı. Etkili oynadılar. 3-4-3'te bütün taşlar yerine oturmuş.



FEYYAZ UÇAR



Sezon başından beri 3-4-3 oynuyorlarmış gibi. Parselizasyon, pas alışverişi, organizasyon çok iyi. Sezonun devamında da kullanılabilir. Karaveli de seyrediyordur. Onun da kafasında bazı fikirler olmuştur. Beşiktaş'ın ikiyi bulması çözüm olur. Bulamadığı sürece Rize'nin umudu artacak. Daha çok gelecek.



İLKER YAĞCIOĞLU



Bir hoca olarak bundan daha fazlasını oyunculardan isteyemezsiniz. Hücum çok başarılı, savunma daha da başarılı. Tek eksik bu kadar hücum zenginliğinde maçı koparmaları gerekiyordu. Biraz kaleci başarısı, biraz son kararlardaki eksiklik.



TUGAY KERİMOĞLU



Beşiktaş, ilk 45 dakikayı çok iyi oynadı. Orta sahayı çok kolay geçti. Her şey ilk yarıda Beşiktaş adına iyi geçiyor. İkinci golü bulması lazım Beşiktaş'ın, zira Rizespor çok daha fazla risk alacaktır.





İLGİLİ VİDEO