İlk yarı yorumları: Konyaspor - Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Galatasaray arasındaki maçın ilk 45 dakikası sona erdi. Ev sahibi ekip Ahmed Hassan ve Amar Rahmanovic'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

GÜNTEKİN ONAY



Konyaspor, sağlı sollu ataklar yaparak başladı. Golü de buldu. Golden sonra da Konyaspor'un baskısı devam etti ve ikinci golü buldu. Baskılı, hızlı, kararlı başladı Konyaspor. 2-0 olmasına rağmen bu gollere reaksiyon gösteremedi Galatasaray. Galatasaray'ın bir de önünde zor maçlar var. Görüntü hoş değil. Sadece Gomis reaksiyon gösteriyor. Israrlı pres yapıyor.



TUGAY KERİMOĞLU



Daha çok isteyen ve hakim olan Konyaspor'du. Galatasaray'ı anlatmak istiyorum ama anlatamıyorum. 45 dakikada 1 pozisyon, 1 korner yok. Çok kötü. Beklentilerin karşılığını veremeyen bir Galatasaray var.



FEYYAZ UÇAR



Bir tepki gösterecek Galatasaray ama önemli olan Torrent'in bu skora ne değişiklik yapacağı. Genelde devrede değişiklik yapmıyor ama bugün yapacak mı, merak ediyorum. Değişiklik şart. Torrent idmanlara bakıyorum diyor ama idmanlara bakarak çok zor.



ELVIR BALIC



Galibiyeti daha çok isteyen, daha çok mücadele eden, taktik anlamda daha iyi hazırlanan bir Konyaspor vardı. Galatasaray adına bu sezonun en kötü ilk yarı performansıydı. Hiçbir şekilde oyun disiplini yok, dağılmış bir Galatasaray vardı.



ERMAN TOROĞLU



Topla oynama oranında Galatasaray daha iyi oynamış görünüyor ama kesinlikle değil. Bu maçın özetini şöyle yapayım. Kötü Galatasaray tabiri bu takım için iyi bir tabir olur. Kötünün de kötüsü bir Galatasaray var. Böyle bir takım yok sahada. Maçı oynayan, topu oynayan Konyaspor. Konyasporlu futbolcular kendi ceza lanları içinde Galatasaraylı oyunculara verkaç yapıyorlar. Bu çok zor bir iş. Galatasaraylı oyuncuların halini düşünün. Konya her şeyiyle iyi oynuyor takım olarak. Galatasaraylı futbolcular Beyoğlu'nda yürüyüş yapıyor gibi."





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