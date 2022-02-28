İlk yarı yorumları: Kasımpaşa - Fenerbahçe

Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında Miha Zajc'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Yorumcular, ilk yarıyı değerlendirdi.

GÜNTEKİN ONAY



Fenerbahçe 1-0 önde ama çok bocaladı. İlk yarıdaki gibi devam ederse Fenerbahçe'nin işi zor. Ofansif olarak Fenerbahçe, çok kötü bir ilk devre oynadı. Fenerbahçe, ilk yarıda kontrolü alamadı.



İLKER YAĞCIOĞLU



Skor Fenerbahçe lehine ama oyun Kasımpaşa'da. Fenerbahçe'nin önde olmasının sebebi Altay. 2-3 tane önemli kurtarış var. Orta sahada sıkıntı var. Zajc daha istekli ama Crespo 10 kere topla buluşmuştur. Berisha bildiğimiz gibi, şaşırtmadı. Arda Güler ise sağ tarafta hapsoldu. Orada kalmış olması tarzı değil. Savunma anlamında Eren'in çıkmasına neden oldu. İrfan ile değişse daha iyi olur orada. Rossi de çok hareketli, asist yaptı. Zajc ise gelişine müthiş vurdu.



Fenerbahçe'de ortaya ve hücuma hamleler gerekiyor. Fenerbahçe korner atamadı ilk devre.



FEYYAZ UÇAR



Fenerbahçe koruma telaşında. Bu nedenle oyunun değişmesini zor görüyorum. Altay Bayındır skoru tutuyor.



TUGAY KERİMOĞLU



İlk yarıyı daha iyi oynayan Kasımpaşa aslında. Fenerbahçe, orta sahası daha çok Crespo'ya bırakmış. Kasımpaşa ikinci yarıda bu baskıyı daha çok artıracaktır. Kasımpaşa orta sahada hiç baskı görmüyor ve orayı çok rahat geçiyor.



TÜMER METİN



Bugün 11'de Berisha'nın yerine Valencia, Rossi'nin yerine Pelkas başlasa; Arda'lı, İrfan'lı alıp veren bir orta sahayla daha topa sahip olan, daha oyuna hakim bir Fenerbahçe izleyebilirdik. Büyük takımlar ilk 10 dakikada golü bulurlarsa oyunun hakimi olurlar, topu rakibe vermezler, topun peşinde koşmazlar ama öyle bir ilk yarı olmadı.



REHA KAPSAL



Başakşehir ve Konyaspor kaybetti. Fenerbahçe açısından hedef belirlemesi için önemli. Erken gol attı Fenerbahçe, ondan sonra da oyuna ritim veremedi. Kasımpaşa, daha fazla baskı kurdu ve daha fazla pozisyon buldu. İlk yarıda sahanın en iyisi Altay. Zajc ve Crespo iki tane 6 gibi oynuyor ve birbirlerini tamamlayan oyuncular değil. Tenis maçı gibi oluyor Fenerbahçe adına maç. Giden top geri geliyor, Berisha ve öndeki oyuncular topu tutamıyorlar."

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