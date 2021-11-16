İlk yarı yorumları: Karadağ 1-1 Türkiye

Karadağ - Türkiye maçının 1-1 sona eren ilk yarısını Erman Toroğlu değerlendirdi.



ERMAN TOROĞLU



Enteresan maç. Bazı pozisyonlarda biz bu takımı yeneriz diyor ama bazen de çok iyi geliyorlar. Hücum ederken, adamların oyuna çıkışlarına dikkat etmemiz lazım. Topu çok iyi kullanıyorlar. Bizim çabuk adamlarımız da araya oynayınca iyi işler yapıyorlar. 2-1'i yakalasak da, bu maç bitmeden yorum yapılmaz. Çok ihtimal var. Norveç falan hikaye. Bizim bu maçta öne geçmemiz lazım. Öne geçeceğiz, sonra bakacağız. Karadağ bizden daha rahat. Aslında biz de rahat oynuyoruz ama arkada boşluk veriyoruz. Caner çok top kaybı yapıyor. Rakibin bayağı iyi pozisyonları var. Bir tanesinde şans eseri dışarı çıktı top, kaleyi bulsa gol olacaktı. Burak, toplara vuramadı pek, vitaminsiz vurdu. Kapalı defans arasında ezildi. Fizik olarak daha iyi birisinin girmesi lazım. Serdar olabilir. Ben olsam Burak'ı çıkartırdım.



İLK YARILAR SONUNDA PUAN DURUMU



1. Hollanda 21 (+23)

2. Türkiye 19 (+10)

3. Norveç 19 (+9)

4. Karadağ 13 (0)

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