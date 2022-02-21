İlk yarı yorumları: Göztepe - Galatasaray

Süper Lig'de Göztepe ile Galatasaray arasındaki maçın ilk yarısında karşılıklı 1'er gol vardı. İlk yarıyı yorumcular değerlendirdi.



GÜNTEKİN ONAY



Çarpıcı rakamlar var. Gol beklentisi 1.15 Göztepe'nin, 0.30 Galatasaray'ın. Galatasaray yüzde 56 pas isabet oranı yakaladı. Galatasaray goılden sonra çok baskı yedi. PAs yapamadı. Çıkamadı.



TUGAY KERİMOĞLU



En büyük sorun, pas isabet oranı düşük kaldı. Göztepe çok iyi baskı yaptı. Galatasaray, orta alanda teknik oyuncular tercih etmeli ki oyuna ortak olabilsin. Halil yeterli değil. Oyuna hükmedemiyor. Geriden çıkamayınca Erick etkisiz kalıyor. Galatasaray'da en az 3 hamle şart. Baskı kurmak istiyorsa Galatasaray pas yapabilmeli.



İLKER YAĞCIOĞLU



Halil 3 pas yapabilmiş. Hiç yeterli değil. Rakip sahada pas isabet oranı %30'larda. Galatasaray'ın en çok pas yapan oyuncusu Pena!



FEYYAZ UÇAR



Galatasaray çok iyi başladı. Golle başladı. İyi bir kontra takımı olman lazımdı ama yapamadılar. Bu forvetle işleri çok zor. Ne topa sahip olabiliyorsunuz, ne iyi kontra yapabiliyorsunuz.



ÖNDER ÖZEN



Galatasaray golle başladı. Moral lazımdı geldi, skor lazımdı o da geldi. Stadyumun atmosferini düşürmek lazımdı ama o olmadı pek. Göztepe, başladığı gibi devreyi bitirdi. 45 dakika sürekli koşu halindelerdi. Galatasaray, bir tarafıyla çok akıllıca bir iş yaptı. Normalde Galatasaray oyunu geriden kurar Torrent geldiğinden beri. Bunu yapsalar 2-0, 3-0 geri düşebilirlerdi. Göztepe ligimizin en hareketli takımı ve önde baskıyı en nitelikli yapan takımlardan bir tanesi. Pena bazen yüksek attı. İlk yarım saat bittiğinde başarılı pas adetleri 155'e 43'tü. Göztepe de tamamen topa odaklanmış bir takım değil, oyuna odaklanmış bir baskı takımı.



Göztepe'yi çok beğendim. Marcao ve Nelsson etkili oynadılar. Onun dışında Galatasaray orta sahada çok eksik kaldı. Taylan da Erick de pek topa sahip olmasına yardımcı olamadılar Galatasaray'ın.



Yüksek oynuyorsanız Halil'i kaybeder bu oyun. Soyunma odasında TOrrent'in müdahale edeceğini düşünüyorum. Halil dışarı, Gomis içeri olacaktır. Yüksek toplara çıkan Muhammed, GOmis'in arkasına gelebilir.



METİN TEKİN



3. dakikadaki golden sonra tamamen karşılayan bir takıma dönüştü Galatasaray. Ne Kerem'i, ne Babel'i, ne Halil'i gördüm. Çıkamayan bir Galatasaray'a dönüştüler. Yine de Galatasaray'ın oyununu doğru buluyorum. Topa sahip olacağım dese sıkıntı yaşayabilirdi. Galatasaray'ın planında karşılamak var ama bu kadar baskı yemek yok.



Galatasaray, ilk kez gerçekçi oynamak istedi. Kabul edelim Göztepe'nin çok nitelikli bir baskıları var.



TÜMER METİN



Galatasaray neredeyse Göztepe kalesine hiç gitmedi. 5. dakikada 1 gol, 3 net gol pozisyonu vardı. Göztepe kanatlardan çok iyi geldi. Bu kadar orta geliyorken, gözler Adis Jahovic'i aradı. Belki ikinci yarı girebilir. Göztepe çok baskılı oynadı. O sıcağa kar dayanmaz. Sağdan, soldan geliyorlar, bir şekilde hata yaparsın. Taylan Antalyalı da bireysel hata yaptı. Maçı kazanmak için 1 gol yeterli ama yememek şartıyla. Galatasaray çok uzun zamandır kalesinde gol görüyor, buna çare bulunamadı. Defans değişti, klaeci değişti ama olmadı. Omar'ı fizik olarak yetersiz buldum. Ömer Bayram da gününde değil. Bütün yok Marcao ve Victor Nelsson'a kaldı. Erick Pulgar ve Taylan Antalyalı da defansa destek veremedi. Göztepe iyi bir ilk yarı oynadı. Sofiane Feghouli, Alexandru Cicaldau'yu ben olsam alabilirdim. Domenec Torrent etkisi hala göremedik. Galatasaray fizik olarak da Göztepe'nin çok altında kaldı.



ERMAN TOROĞLU



Bu tip maçlar şöyle başlar. Çok estetik pozisyon, güzel futbol falan beklersen bulamazsın. Bu tip maçlarda çok iyi mücadele edeceksin 1. ikincisi az hata yapacaksın. Galatasaray gibi bir takım 3. dakikada gol atıyor, bu çok büyük bir avantaj. Haliyle rakip seyirciyle beraber senin üzerine gelecek. Bu Galatasaray için okadar büyük avantaj ki. Tabii büyük takımsan. Tabii senin orta sahanda topa basacak adamlar varsa. Senin forvette topa basacak adamlar varsa. Yani rakibin mücadele ederken orta sahaya çıktığında 3-4-5 pas yapıp rakibin gücünü sabun gibi eritebilirsen iş yaparsın. Ne oldu? Galatasaray golu attı. Arkada fazla adamla oynuyor. O da tamam. Göztepe takımı 60 metrede hiçbir baskı görmeden top yapa yapa geldiler. Sağdan, soldan bindirme yaptılar. Galatasaray'da sonunda golü yedi. Penaltıyı futbolcu panikten yapıyor. Bir büyük takımın futbolcusu bunu yapmaz. Gol geliyorum dedi resmen. Ömer oradan saçma sapan kaptırdı topu. O top geldi zaten panikteler. Galatasaray için çok zor bir ikinci yarı geçecek. Bu futbolla burdan çıkması zor.





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