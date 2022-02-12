İlk yarı yorumları: Galatasaray - Yukatel Kayserispor

Süper Lig'de Galatasaray ile Yukatel Kayserispor arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 bitti. İlk yarıyı yorumcular değerlendirdi.

METİN TEKİN



Galatasaray oyuna iyi başladı. Kayserispor karşılamaya çalıştı. Ancak sonrasında oyunda Galatasaray artı bir şey yazamayız. Dolu tribün, Bafetimbi Gomis coşkusu var. Gomis ilk 10 dakikada topla buluştu. 36 yaşında futbolcu, çabukluk ilk kaybedilenlerden özelliklerdendir. O çabukluğu kaybetti. Santrforda çabukluk azalırsa, pozisyona girmek zorlaşabilir.



ÖNDER ÖZEN



Bafetimbi Gomis'i nasıl bulduk? Bu bir soru ama Gomis, Galatasaray'ı nasıl buldu? Esas soru bu. Gomis'te birazcık da olsa doğal olarak geriye gidiş var. Ancak Galatasaray'ın geri gidişi daha fazla. Yıllar Galatasaray'a daha acımasız olmuş. Gomis basmaya çalışıyor, ama destek yok. Geçmişte Tolga Ciğerci ve Garry Rodrigues hemen geliyordu. Top Galatasaray'da, yerleşmiş bir Galatasaray var ama topun hızı yok. Gomis baskıya gidiyor ama kimse yok. Böyle olmaz.



ELVİR BALİÇ



Topu alan herkes Gomis'i arıyor. Gomis'in daha hazır olmadığını söyleyebiliriz. Sıkıcı bir 45 dakika oldu.



GÜNTEKİN ONAY



İlk 45 dakikada bir tek Feghouli'nin etkili bir şutu var. Onun dışında üretkenli yoktu. Kalesinde tehlike yoktu. Durağan bir oyun var, pas yavaş dolaşıyor. Rakip ceza sahası içi aksiyonlarda etkisiz. Galatasaray'ın ikinci yarıda tempoyu yükseltmesi gerekiyor. Savunma güvenliğinden ödün vermek istemiyorlar ama biraz daha savunmayı öne çıkarmadan baskı kuramıyorsunuz.



TUGAY KERİMOĞLU



Kalesinde sorun yaşamadı ama rakip kalede 1 kez göründü. Ağır oyunda istatistiğin önemi yoktur. Bir an önce golü bulmalı ve sıkıntılı süreçten çıkmalısınız. Babel'i daha çok gördük ama Kerem'i bir türlü oyunda göremedik. Golü bulana kadar oyun böyle devam edecek. Belki golü de bulamayabilir Galatasaray.



FEYYAZ UÇAR



Galatasaray'da iki bek ileri gidiyor, kanatlar çizgide kalıyor. Bu nedenle tempo olamıyor. Kanatlar içeri girmeli ve daha çok adamla hücum edilmeli. Top yavaş, ceza sahası içine çok adamla giremiyorsun. Gol şansını bireysel yeteneklere bırakıyorsun.



İLKER YAĞCIOĞLU



Galatasaray 8 kez ceza sahası içinde topla buluşmuş, 4'ünde Gomis var. Feghouli ve Berkan var gerisinde. Kerem ve Babel yok. Üretkenlik ve rakibin dengesini bozma konusunda bu bir sıkıntı.



ERMAN TOROĞLU



Sahada Kayserispor ne yaptığını bilen, belli bir planda oynuyor. BÜtün futbolcular birbiriyle bağlantılı oynuyor. Galatasaray, öyle değil. Galatasaray'ın belirli bir oyun planını göremedim. Bireysel yetenekler sahneye çıkıyor. Galatasaray'da bir gerginlik var, o belli.





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