İlk yarı yorumları: Galatasaray - Yeni Malatyaspor

Süper Lig'de Galatasaray'ın küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor karşısında ilk yarıyı 0-0 bitirmesini yorumcular değerlendirdi.



LEVENT TÜZEMEN



Maç Gomis'i çağırıyor. Hatta bana sorarsanız Cicaldau'yu da çağırıyor." İki başkan adayının yola devam edilmeyeceğini açıkladıktan sonra Domenec Torrent'in dağıldığını düşünüyorum. Galatasaray'ın çok zor bir fikstürü var. Küme düşmüş Yeni Malatyaspor'a karşı bu oyunla oynarsanız diğer maçlarda işiniz zor. Galatasaray'ın 5 maçı kalmış Pulgar'la falan değil gelecekte takımda olacak oyuncularla oynaması gerekiyor. Torrent'in tamamen dağıldığını düşünüyorum. İki başkan adayının da kendisiyle devam etmeyeceğini söylemesi, onu etkilemiş. Oyunu rakip kaleye yıkmak istiyorsan bunu yalnızca Halil ile yapamazsın kesinlikle Gomis'in oyuna girmesi lazım. Berkan ve Taylan'ın toplamda 0 golü var. Yeni yönetimin orta sahaya takviye yapacağını düşünüyorum.



TÜMER METİN



Suni bir iç saha baskısı, Kerem odaklı üretmeye çalışan, o üretirse, uzaktan attığı şut istediği yere giderse... Gerçekten bilinçsiz olarak ürettiğin, ne oynadığı bilmediğin, tamamen doğaçlama bir oyun.



TUGAY KERİMOĞLU



Galatasaray taraftarı oyunu gördü ve 10. dakikadan itibaren isyan etti.



İLKER YAĞCIOĞLU



Galatasaray böyle bir orta saha ile yaratıcı olamaz. Erick Pulgar biraz ileri oynamaya çalıştı, Galatasaray orta sahasında uzun zaman sonra bunu gördük.





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