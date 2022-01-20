İlk yarı yorumları: Galatasaray - Kasımpaşa

Süper Lig'de Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki maçın 1-1 biten ilk yarısını yorumcular değerlendirdi.



ÖNDER ÖZEN



Goller arka arkaya geldi. Her koşulda Galatasaray favori. Ancak Galatasraay ilk 45 dakikada hiçbir şey yapamadı. Hoca geriden oyun istemiş belli ama Kasımpaşa izin vermedi. Orta sahada savunmacı karakterli iki orta sahayala başladılar ama Kasımpaşa çok fazla geldi. Galatasaray ayrıca yeterince de pozisyona giremedi. Galatasaray'ın gümbür gümbür oynaması isteniyordu ama ilk yarıda olmadı. Bazı oyuncularda tutukluk var.



METİN TEKİN



Doemen Torrent "Çok pozisyon veriyoruz" diye takıma bakıyordur. Ona göre önlemler aldı. İki savunmacı önliberoyla başladı. Kasımpaşa daha üstün oynadı. Galatasaray kontraktan attı ve inatla geriden oyun kurmaya çalışıyor. Halil Dervişoğlu zaman zaman sahada çok donuk kalıyor, hareketlilik anlamında eksik kalıyor.



GÜNTEKİN ONAY



Maç hızlı başladı. Üst üste pozisyonlar vardı. İlk 10-15 dakika maç çok şey vaad etti. Sonra tempo düştü. Goller son bölümde geldi. Galatasaray sette Ömer Bayram'ı 2 kez kaçırdı ve öyle etkili oldu. Onun dışında bir etkinlik yok. Galatasaray ikilemde. Hatay maçı nedeniyle öne çıkamıyorlar.



TUGAY KERİMOĞLU



Galatasaray'ın oyun planı, geride oyun kurma ama bugün olmuyor. Kasımpaşa alanları doğru kapatıyor. Galatasaray ileride çoğalamıyor, pas trafiği yapamıyor. Geriden oyun kurmada baskıdan vazgeçmeli Galatasaray'da. Galatasaray 2. bölgede kazandığı toplarla seti kurmalı. Kasımpaşa doğru baskı yapıyor ve Galatasaray'a doğru alanları, boşlukları vermiyor.



İLKER YAĞCIOĞLU



Galatasaray orta sahası maçın kaderini belirleyecek. 3 orta saha 1 kez ceza alanına girmiş. Nasıl olacak?



FEYYAZ UÇAR



Galatasaray'da tedirginlik göze çarpıyor. Geride oyun kurma konusunda ısrar edilirse Marcao bile kaybedilir. Çok mahir değil. Problem yaşayacak Galatasaray bu sistemde. Israr etmemeli.



TÜMER METİN



10 maçlık periyotlar büyük takımlar için ciddi sorunları beraber getirir galibiyet sıkıntısı yaşarsanız. Bu şartlar altında başladı maç, biraz daha agresif bekliyordum Galatasaray'ı ama Kasımpaşa sazı eline aldı. Galatasaray'ın 6 numaradaki eksikliği... Van Aanholt ile Alpaslan kullanılıyor ama ben hala Cicaldau'nun oynaması gerektiği tarafındayım. Diğer takımlar Galatasaray'ın 6 numarasına baskı yapıyor. Maçın başından itibaren Kasımpaşa'nın gol bulacağı belliydi. Donk bomboş... Maçın son atağı, son korner, top ceza sahası dışında olsa hakem maçı bitirecek. Bir kontrol ve bir pas var Galatasaray sahası içerisinde. Biraz oyuncu inisiyatif kullanır; dakikaya göre, fikstüre göre oynamak kullandığımız terminolojiler.



REHA KAPSAL



Halil'in saha içerisinde biraz daha gezmesi gerekir. Kendini fiziksel olarak da iyi seviyeye getirmesi gerekir. Mustafa Muhammed ve Diagne performans oyuncusu ama Halil kalite oyuncusu. Oyun içerisinde çok gel-git yaşıyor buna dikkat etmesi gerekir. Galatasaray'ın geçmişten bazı kötü alışkanlıkları var, hafızasını değişmesi gerekir. Mesela organize olan bir takıma hücum yapamıyor.





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