İlk yarı yorumları: Galatasaray - Giresunspor

Süper Lig'de Giresunspor'un Galatasaray deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önde kapatmasını yorumcular değerlendirdi.



RIDVAN DİLMEN



Özellikle maçın başında klasik Galatasaray gibilerdi, tempolulardı. Tempolu ve sertlerdi. Faul yaptılar, bilinçsizce yapılan faullerle ne kadar öne doğru oynamak isterseniz top, rakibe geçer. Bugünkü Galatasaray kadrosu zayıf. Hakemin ilk yarıdaki son düdüğünden sonra ıslıkları duyduk. Çaylak oyuncular için dezavantaja dönebilir. Galatasaray için süreç iyi gözükmüyor.



Elinde Avrupa kozu var. Mümkün olduğu kadar orayı hedefleyip, sağlıklı bir şekilde oraya gitmesi gerekiyor Fatih Terim'in.



Takımın oynadığı oyun ve performans da taraftarı uzaklaştırıyor. Taraftarı çekmek için ücretleri azaltabilirler bu problemli dönemde.



Galatasaray gol aramak istiyor. 3 santrforu varken, hangisi oynar diyorduk. Şimdi ikisi de yok. Halil'i de etkisiz gördüm. 6-7 metre öndeyken yakalandı rakibine. Çok uzun süredir ilk 11'de oynamayan Boey var. Son 4-5 dakika verimliydi ama Fatih Hoca kesin Yedlin değişikliğine gider.



METİN TEKİN



Trabzonspor'un kazanması, kendisini kovalayan rakiplerini demoralize ediyor. Galatasaray için çok kovalıyor diyemeyiz artık. Işık Kaan Arslan çok büyük şanssızlık yaşadı, üzüntü verici. Galatasaray'da her şey zor geçiyor, bu ilk 45 dakikada olduğu gibi. Galatasaray, kornerdeki Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşu dışında pozisyon üretemedi. Bunu eksiklerle açıklayamazsınız.



ÖNDER ÖZEN



Galatasaray ana yola bir türlü giremiyor! Galatasaray ileri uçta üretemiyor. Galatasaray'ın geçleri var ama enerjiyi boşa harcıyor. Galatasraya biraz cesaretli oynasa, skoru arttırabilirdi. Galatasaray top ayağındayken etkili değil, plansız ve uyumsuz. Top rakipteyken de bir şey yapamıyor.



ERMAN TOROĞLU



Galatasaray'ın bir kadrosu var. Bu kadro sakatlığa, hastalığa karşı sigortalı bir kadro. 2-3 kişi sakatlanırsa yerine konacak oyuncularla kadro kuruldu. Şu oynayanların hepsi hemen hemen oynuyordu Galatasaray'da 2-3 kişi hariç. Galatasaray'ın bir omurgası, yani bir oyun şekli var mı? Galatasaray aman aman oynamıyor. Belki diğerleriyle daha iyi olacak ama Galatasaray'ın bir planı var mı? Ben hiç görmedim. Rastlayan varsa söyleyin.



Güzel golün haricinda musakka, karnıyarık falan anlatsam daha güzel olur, ağzını şapırdatır insanlar. Olacak şey değil. Tirit çorba bile bu Galatasaray'ın oyunundan iyi.



Giresun'un bir planı var. Nasıl oynamaları gerekiyorsa öyle oynuyorlar. Galatasaray'ın bir planı yok, ben görmedim. Galatasaray gidip gidip duvara vuruyor. Giresunspor'un zorlandığını gördünüz mü!



TUGAY KERİMOĞLU



Dikine tercihler olmadığı için pozisyonlar olmuyor. İlk 45 dakikada Babel ve Emre Kılınç pozisyon değişikliği yaptı. 4-4-2'ye döndüler. Pozisyon isteği var ama bulamadılar. Duran toplar belki belirleyici olacak. Boey bölgesinde çok büyük problem var. Golün geldiği dakikada 2'ye 1 yaptılar Boey'e. Morutan biraz daha yardım etmeli. Galatasaray ikinci yarıda daha çok risk alacaktır



FEYYAZ UÇAR



Sahne almıyor Galatasaray orta sahası. Ne savunmada ne hücumda varlar. Biraz daha sahne almaları, oyuna hükmetmeleri lazım. Babel ne kadar topla buluştu, Morutan ne kadar. Orta sahanın hiçbir katkısı yok.



İLKER YAĞCIOĞLU



Tahmin ettiğimiz gibi oynayan bir Giresunspor var. Giresunspor birçok maçında bu görüntüdeydi. Halil'in ilk devre topla buluşması 6'ydı. Galatasaray adına problem bu. En büyük sıkıntı bu zaten sezon boyu. Galatasaray oyunu yerleştirip rakip yarı sahada oynayamıyor.





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