İlk yarı yorumları: Galatasaray - Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar, ilk yarıyı 22 ve 32. dakikalarda gelen Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-0 önde kapattı. Yorumcular, ilk 45 dakikayı değerlendirdi.

METİN TEKİN



İlk yarıda iki tane değişiklik oldu Beşiktaş'ta. Yanlış 11 kurarsanız, doğru değişiklik yaparsınız, Önder Karaveli'nin kadro tercihi öyle oldu sanki. Deplasmanda Batshuayi sanki olurdu sanki Güven'in yerine. Deplasmanda mantığında Larin de sizi kaleye götürecek bir isim. Yıldızlaşan bir Kerem vardı ilk yarı, bu maça ağırlığını koydu. Müthiş seyirci, yüksek bir tempo. Saha dışında yaşanan gerilimler. Çok iyi bir Galatasaray izledik."



ÖNDER ÖZEN



Ölçülü bir hırs, kusursuza yakın zihinsel yoğunlaşma, onu destekleyen harikulade fizik kalitesi, doğru seçilmiş bir 11. Tribün katılımı, 2-0. Bence ilk yarı çok ucuz kurtuldu Beşiktaş. Ersin dışında kimse karşılık veremedi Beşiktaş'ta. Beşiktaş, zaten hafta içini de doğru yönetmedi, buraya çok yanlış geldi. Bu gerilim Galatasaray'a yaradı. Torrent'in taktik uygulamasını ve 11'ini çok doğru buldum.



TÜMER METİN



Galatasaray ilk yarıyı domine etti. Galatasaray'ın çok net bir iç saha baskısı vardı. Moralli bir Galatasaray vardı. Maçın ertelenme, ertelenmeme durumu daha da motive etmiş. Beşiktaş'a çok fazla kötü oynayan oyuncu var. Galatasaray'da herkes iyi oynuyor.



GÜNTEKİN ONAY



Son derece agresif, istekli, coşkulu başladı Galatasarya. Beşiktaş savunmada hatalar yaptı. Kerem sahne aldı. İki asist Mustafa'dan. Galatasaray için ne kadar olumlu şeyler söylediysek, Beşiktaş için o kadar olumsuz şeyler söyleyebiliriz. Bu maç derbi. Batshuayi, Larin olmalıydı. İstekli, iyi ve güçlü bir Galatasaray vardı.



TUGAY KERİMOĞLU



Galatasaray sezonun en iyi 45 dakikasını oynadı. Baskılı, tempolu ve agresifliği de katınca istediklerini aldı. İkinci yarı Galatasaray bu tempoyu ne kadar sürdürecek göreceğiz. İkinci yarıdaki oyun bizi nerelere götürecek bakacağız.



FEYYAZ UÇAR



Beşiktaş iyi hazırlanmamış. Hem teknik hem oyuncularıyla. Beşiktaş, yorgun argın ve kırgın bir takım bekliyordu. Aksine agresif ve hırslı bir Galatasaray var. 2'li, 3'lü sıkıştırmalar yapıyor. Beşiktaş topu çevirmekte geç kalıyor. Ataklar olgunlaşmadan ölüyor. Önder Hoca da hemen 2 hamle yaptı. Bu hamleler 11'im yanlıştı demektir. Hoca hatadan döndü ama faydası olacak mı göreceğiz. İyiyim, hazırım diyen Josef'in formasını hemen verecek, defansın önüne koyacaksın.



İLKER YAĞCIOĞLU



Derbiler gençleri kazandığın değil kaybettiğin maç olur. Can, Güven tercihleri doğru değildi. Kerem, Omar ve Mustafa Muhammed öne çıktı. İkinci yarı her Galatasaray atağı tehlike yaratmaya başlar.



ERMAN TOROĞLU



İlk yarıda Galatasaray çok az hatayla oynadı. Beşiktaş'ta çok hatayla oynadı. İlk yarının oyuncusu Mustafa Muhammed. Müthiş işler yaptı. Kerem'e de çok güzel iki gol attırdı. Feghouli yine direksiyonu aldığı zaman Galatasaray kımıldıyor. Her tarafa oynayan bir oyun. Topun nereden başlayacağını biliyor. Güven ilk 45 dakikada gösterdiği oyunla anlaşıldı ki Beşiktaş'ın oyuncusu değil şuanda. Yedek kalır Beşiktaş sıkışırsa kullanır belki. Kabiliyeti var ama. Antrenörü şans verdi ama değerlendiremedi. Kerem çatır çutur oynuyor. Onun her şeyi demeye hakkı var. Ama sizin yok. Mustafa Muhammed'i bile yedek bekletiyorsun ama Kerem'i bırakamıyor. Forma verilmez forma alınır. Bir ara Galatasaray durdu, çıkamadı ama Beşiktaş genel anlamda bugün hiç yoktu sahada. Eğer üçüncü golü yerse Beşiktaş için Allah korusun deriz, yerse dağılır."





İLGİLİ VİDEO