İlk yarı yorumları: Galatasaray 1-1 Fenerbahçe

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 1-1 sona eren ilk yarısını yorumcular değerlendirdi.



RIDVAN DİLMEN



Hakemin ilk yarıda ciddi bir problemi olmadı, oynatmaya çalıştı. Benim ölçülerimde Fenerbahçe'den iyi bir performans. Kerem, bu sezon zirve yaptı. Allah yolunu açık etsin. Mesut'un golde ofsayta girmemesi de kıymetli. Mesut'un o kadar sprint atması da önemli. Mesut, süratiyle değil, topu sürüş yeriyle ve zekasıyla golü yaptı. İki tane şık gol ama hatalar sonucu gelen goller. Büyük takımların böyle gol yemeye hakları yok. Sosa'nın orada faul yapması lazımdı. Galatasaray, sülale boyu hücuma çıkmış vaziyette, büyük bir taktiksel hata bu. Böyle bir golü 1-0 önde olan takım yemez. Fenerbahçe'nin oyunu oynamaya iten oyuncu kalitesi var sahada. Galatasaray, motivasyonla heyecanı karıştırmış. Galatasaray ilk yarıda heyecanlı, kalitesi çok yüksek olmayan bir maç. Fenerbahçe'nin attığı golü ancak Mesut ve İrfan sonuçlandırırdı. Fatih Terim ve Pereira, sarı kartları olan Berkan ve Mert Hakan'ı çıkarmak zorunda. İkisi de sarı kartı var gibi oynayamıyor. Fenerbahçe'de Meyer alınabilir orta sahaya."



TUGAY KERİMOĞLU



Beklenen bir senaryoydu maçta. Galatasaray 1-0 öne geçince hep kontra oynardı. İlk 45 dakika her iki takımı tebrik etmek lazım. Kazanma isteği ön planda. Tempolu ve istekliler. Sonradan oyuna girecek oyuncular etkileyecektir. Galatasaray, set oyununa 1 kez döndü ve orada golü yedi. Halil ile Muhammed veya Diagne değişebilir.



FEYYAZ UÇAR



Fenerbahçe oyunu rakip yarı alana yıkabildi. Galatasaray yapamadı. Fazla pas hatası oldu. İkinci yarıda pozisyonlar devam edecektir.



VOLKAN DEMİREL



Mücadele ve oyun anlamında güzel bir derbi. Tamamen geçiş oyunu oynuyor Galatasaray. Fenerbahçe ise rakip yarı alana yıkmaya çalışıyor. Fenerbahçe daha kompakt oynasa ilk golü yemezdi. Galatasaray'ın kapalı oyunu açacak oyuncusu yok. Fenerbahçe doğru oyuncularla oynuyor. Neden Mesut, İrfan Can olduğunu gördük. Maç ortada gidiyor. Dengeli. İkinci yarıda ilk atılacak gol skoru belirler.



ERMAN TOROĞLU



Şu ana kadar hakem kötü götürmedi. Fatih Terim'in de yaptığı artistlik, Pereira'nın da yaptığı artistlik. Sahanın içinde topa müdahale etti Fatih Terim. İşi uzatsaydı kırmızı görürdü. Pereira, "Ben de buradayım" dedi, o da gördü.



Galatasaray önce tuzak kurmaya çalıştı. 2 tane de yakaladı. Sonra Fenerbahçe geniş alan bırakmadı. Fenerbahçe orta alanda bence daha iyi işler yaptı. Galatasaray'ın attığı golde beceri var ama yedikleri golde savunmanın büyük hatası var. Mesut'u yalnız bıraktılar.



Millet ofsayt mı değil mi diye konuşuyor. Çizgiler ceza alanına dahildir. Mesut'a ofsayt mı değil mi diye baktılar. Kendi yarı alanından çıktı, çizgiye bassa da değişmezdi bir şey. Ofsayt yok. Çok akıllı durdu Mesut.



İyi top sürdü, akıllı bir vuruş yaptı, golü attı. Sarı kartlı çok oyuncu var. Gereksiz tartışmalara giriyorlar.



Tribünden neler geldi, çakmak, anahtar, saat... Çakmağın biri bir futbolcuya gelse kör olsa ne yaparsınız? Değer mi?



Çakmak attılar hem de Zippo. Bu çakmak Mesut'a gelse, raporda Mesut bu yüzden oynayamadı dense ne olur? Maç yarıda kalır, hükmen Fenerbahçe kazanır.



METİN TEKİN



İlk yarıdan keyif aldım. Güzel goller oldu. Tempoda yeterliydi. Fenerbahçe deplasman mantığında başlamadı. Bir bölüm Galatasaray, bir bölüm Fenerbahçe etkili oldu. İkinci yarı her şeye açık.



ÖNDER ÖZEN



Uzun zaman sonra izlediğim en iyi Galatasaray - Fenerbahçe derbisi diyebilirim. Bunu şimdilik sadece ilk yarı için söylüyorum. Doyurucu bir ilk 45 dakika oldu. Fenerbahçe golü atana kadar Galatasaray üstündü. Top rakipteyken Galatasaray'ı çok beğendim. Fenerbahçe'nin attığı gol, normalde Galatasarayın 1-0'ken vereceği açık değil. Duran toptan geldi. Kerem Aktürkoğlu'nun çıkışı devam ediyor. Fenerbahçe'de de Vitor Pereira'nın değerlendirmediği iki isim golü attı, İrfan Can Kahveci ve Mesut Özil. Derbi bu tempoda devam edebilir mi? Kolay görünmüyor. Ancak ikinci yarı da iyi olacaktır.





