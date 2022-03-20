İlk yarı yorumları: Fenerbahçe - İH Konyaspor

Spor Toto Süper Lig'de ikincilik açısından kritik öneme sahip Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor arasındaki mücadelenin ilk 45 dakikası sona erdi. Konuk ekip, 35. dakikada Zymer Bytyqi'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Yorumcuları ilk 45 dakikayı değerlendirdi.

ÖNDER ÖZEN



"İlk yarım saatte Fenerbahçe derli toplu kısmen, oyun üstünlüğünü çok belirgün olmasada almış. Konya takımı tabi orta sahada rakibine yakın oynayan, fiziksel direnci de ligimizde en yüksek takımlarından bir tanesi. Böyle bir rakibe karşı çok net pozisyonlar bulmak kolay değil. Ancak skoru bulduktan sonra yüksek skorlu oyunlar görebiliriz. İlk bölümlerde Fenerbahçe'nin gol bulması gerekiyordu. Gol bulma şansı da vardı ama çok net bir gol pozisyonu yoktu. Kalan bölümde Konya'nın çok organize olduğunu gördük. Pozisyonun şans olmadığını gördük. Tam bir düzenli ordu. İlhan Palut gerçekten antrenör puanı çok yüksek bir 29 hafta oynattı. Kaybolan Mesut mu, yoksa kaybeden Fenerbahçe mi?"



TÜMER METİN



Sonuçtan bağımsız söylüyorum; futbolun temel iki gerçeği var. Top sendeyken ne yapacağın ve top rakipteyken senin tutumun. Fenerbahçe çok topla oynadı; Sehiç yere yattı mı? Fenerbahçeliler yatıp kalkıp dua etsin Kim Min-jae diye bir adam geldi. Konyaspor'a top geçtiğinde beyler bir zahmet pres yapın ya. Ayıp olmazsa bir rahatsız edin. Futbolcunun genci, çocuğu, yaşlısı, tecrübelisi olmaz. Futbolcunun iyisi kötüsü olur. Arda, İrfancan ve Mesut'tan daha az formda olabilir mi şu anda? Maç bağıra bağıra Arda'yı çağırıyor. Seyirci de ilk yarı bitmeden adını bağırmaya başladı. Çünkü Arda'ya inançları var.



METİN TEKİN



"Fenerbahçe eli yüzü düzgün, kompakt oynadı ama tempoyu yükseltemedi. Bu tempo Konya'nın işine yarar. 0-0 olsa anlarım ama 1-0 gerideyseniz bu tempoyla işiniz zor. Arda Güler ikinci yarı bir tercih olabilir ama ben Mesut oyununun daha çok bir şeyler getirebileceği kanaatindeyim. Bir türlü kendini gösteremedi."



GÜNTEKİN ONAY



İlk yarıda Fenerbahçe, Konyaspor'a oranla daha fazla topla oynadı ama topu pozisyona dönüştürmekte çok zorlandı. Konyaspor hızlı çıktı, yetenekli oyuncularını iyi kullandı. Fenerbahçe kenar ortalarına başvurdu ama sadece 1 isabet sağladı. Fenerbahçe çok fazla hazırlık pası yapıyor.



İLKER YAĞCIOĞLU



Kim Min-Jae harika 45 dakika oynadı. 3 kritik müdahalesi var. Yavaş oynuyor Fenerbahçe. Çok pas yapıyor. Oyunu rakip yarı sahaya yığıyor ama o kadar ağır hareket ediyorlar ki rakip gardını alıyor. Konyaspor, 10 kere Fenerbahçe ceza alanına gelmiş. 10 kere geri koşmuşlar. İrfan Can ve Mesut ikili mücadelede yok.



FEYYAZ UÇAR



Fenerbahçe ileride çoğalamıyor. Konyaspor çok hızlı atağa çıkıyor. Crespo yerde yatıyor. Osayi-Samuel de başında. Taçı atarken sanki tedavi ediyor orada. Osayi'nin olduğu yerden de gol oluyor. Osayi, Crespo'yu yerden kaldırıyor. Kim Min-Jae'nin de yapacağı bir şey yoktu golde. Her şeyi yaptı. En üst seviyede, rakip taç atarken küçücük bir detay pahalıya mal oldu.



TUGAY KERİMOĞLU



Fenerbahçe çok üretken değil. Bunun nedeni statik oyun. Orta sahaya yüklenince de Konya devreye giriyor. Konyaspor belli bölgelerde bekleyip, topu bulunca etkili kullanmaya çalışıyor.



ERMAN TOROĞLU



İlk 45 dakikadan keyif aldım. İki takım da yapmak istediklerini, belirli bir planla yapıyor. İnşallah ikinci yarı da böyle olur. Hakem de iyi götürüyor. Kaliteli iki takım izledik. Galatasaray maçını da izledim. Karşılaştıralım; Galatasaray takım olarak çok kötü. Gaziantep mesela öyle değil, görüntü olarak dengelilerdi. Konyaspor'da Yugoslav ekolü çok fazla var. Mesut Özil ortada yok. Dimitris Pelkas ve Arda Güler, Konyaspor'a karşı çok etkili olabilirler. İsmail Kartal bu takıma bir şey verdi, doğru işler yapıyor





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