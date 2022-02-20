İlk yarı yorumları: Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 bitti. İlk yarıyı yorumcular değerlendirdi.

GÜNTEKİN ONAY



İlk 45 dakikada Arda'yı izledik. Çok yetenekli hakikaten. Sorumluluk aldı, ikili mücadele kazandı, yeteneklerini sergiledi. Fenerbahçe daha fazla topla oynadı. Daha fazla gol beklentisi yarattı. Hatayspor iki kez gole yaklaştı. Hatayspor kalecisi Munir başarılıydı. Fenerbahçe, Hatayspor'dan daha istekli. Hatayspor puan cetvelinde iyi yerde ama görüntüleri tanınmayacak halde.



İLKER YAĞCIOĞLU



Oynama tarafında Fenerbahçe daha önde. Fenerbahçelileri Arda Güler heyecanlandırdı. Ancak, ofansif anlamda ciddi sıkıntı var. Osayi-Samuel ilk devre 5 kez topa dokunmuş. Hatayspor ile ilgili bir istatistik var. Dylan Saint-Louis 1 tane pas yapmış, 0 isabet sağladı. Bu oyun böyle devam ederse Fenerbahçe 1-2 hamleyle maçı kazanır. Valencia, Mert Hakan, Pelkas var. Onlardan birini sokarsa Fenerbahçe kazanır. Hatayspor çok dağınık.



FEYYAZ UÇAR



Hatayspor'da kimse kimseye pas vermiyor. Alan gidiyor. Onların oyunu böyle. Değişik bir anlayış. Bir Diouf bu takımı etkin gösteriyormuş. Ne yapmaya çalıştıklarını anlamadım.



TUGAY KERİMOĞLU



Oyun sete dönsün, pas verelim bir şey yok. Hatayspor'un ne yapmaya çalıştığını anlamadım.



METİN TEKİN



Futbol, beklentimizin bayağı altında. Bir şeyler oldu sahada, keçi boynuzu tadı verdi. 45 dakikada oyun anlamında bahsedecek çok bir şey yok. Arda ve Çağtay'a odaklanmaya çalıştık. Tatsız bir oyun oldu. Tribünler bomboş artık. Sezon sonuna kadar nasıl olur olur Fenerbahçe'de, bilemiyorum. Seyirciyle oyuncunun birleşmesi artık zor gibi Kadıköy'de. Umuyorum farklı bir ikinci yarı izleriz. Tutuk bir havası vardı.



ÖNDER ÖZEN



Sabaha kadar oynansa 3 dakikalık bir özet çıkmayacak gibi bir görüntü. Kötü. Tribünde çok büyük boşluklar var. Oyuncular da yüreği boş gibi. Bir hareket, bir heyecan yok. Bir tane liseli çocuk çıktı, oynuyor. Onun ayağına geldiği zaman biraz heyecanlanıyoruz. Onun dışında ben bir şey göremedim pek. Genelde bardağın dolu tarafına bakarız ama Arda'yı çıkarırsak bardak boş. Perşembe de ayrı tuhaftı. Apayrı tuhaflıktaydı. Seyircinin yapacağı bir şey kalmadı artık. Yapacaksa oyuncu yapacak bir şey, oyuncu çağıracak. Taraftar yıllardır her şeyi yapıyor zaten. Fenerbahçe'nin birlikte bir oyun, sonuç, heyecan üretebilme şansı başından beri olmadı. Arda'ya bakıyoruz, ona bakacağız. Başka da bir şey göremedim.



ERMAN TOROĞLU



Arda ve Çağtay'ın oynaması çok iyi. Bu çocukları atarsın böyle oyuna 1-2 senen sonra çok iş yaparlar. Yıllardır yapılmayan işler mecburiyetten yapılıyor. Artık rezaleti fırsata döndüreceksin. Fırsata döndürürsen işte bu olur. Bu bir de herkese heves verir. Yalnızca Fenerbahçe'ye değil. 'Acaba ben de bir gün çıkar oynar mıyım' der diğer genç oyuncular. Bu çocuklar da rüya görüyorlar. 'Birgün Fnerbahçe stadına çıkar mıyım' diye. Bunu dünyanın her yerinde yapıyorlar. Biz gidiyoruz Rumenlere falan 12-13 milyon verip alıyoruz. Bu çocuklara günah değil mi ya? Bizde kabiliyet var. Hakikaten var. Almanya'dan çıkarıyorsun da bizde niye çıkaramıyorsun. Orada çıkan birçok Türk oyuncu var. Yani kopya çekmemiz lazım onlardan.



ELVİR BALİÇ



Fenerbahçe'de geçen haftaya göre 7 tane değişiklik var. Oyun olarak çok fazla bir şey değişmedi. Çok fazla pozisyon olmadı. Gençlerin oynaması bence de doğru bir seçim. Sezonun bu aşamasından sonra gençleri denemek lazım. Defans hattı değişikliğiyle savunmada sıkıntı yaşadı Fenerbahçe. Arda'nın 16 yaşında Fenerbahçe'de oynaması büyük olay. İnşallah devamı da gelecek. Tebrik ediyorum, iyi de oynadı. Çağtay da elinden geleni yaptı. Eğer böyle 0-0 devam ederse, İsmail Hoca 15-20 dakika sonra hamle yapacaktır. Hatayspor'dan daha yüksek performans bekliyordum.





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