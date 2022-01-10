İlk yarı yorumları: Fenerbahçe - Adana Demirspor

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasındaki maçın ilk yarısı 1-1 bitti. İlk yarıyı yorumcular değerlendirdi.



METİN TEKİN



Seyir keyfi yüksek oyunlar yüksek tempolu oyunlar ve yüksek pas ritmli oyunlardır. İkisinin de ortası. Adana Demirspor'un nefis bir atağı vardı, Yunus Akgün'le. Müthiş bir örneğiydi çabuk çıkışın. Valencia'nın akıl almaz bir kaçırdığı pozisyon var. Kopuk ve gelgitli bir oyun olabilir. Fenerbahçe kazanmak isteyecektir. Yetersiz bir Pelkas seyrettik.



ÖNDER ÖZEN



Orta tempoda bir 45 dakika izledik. İki takımda da kaliteli oyuncular var, iyi pasörler var. Topa iyi vuran oyuncular var. Ancak, kaleye giderken kestirmeleri yok iki takımın da. Topu hızlı kullanamıyor Fenerbahçe. Osayi 2-3 kere boş bindirdi ama ona dönene kadar kapattılar orayı. Demirspor cepheden kapandı. Çok da kaleye yaklaştırmadan kapanıyorlar. Orayı ritmli pas yapmadan geçemezsiniz. Ritm de yok. Orta sahalar rahat geçilmedi. Durgun bir maç diyemem ama bir yüksek tempo ortaya çıkmadı. Ben bu maçta tempo bekliyordum.



İLKER YAĞCIOĞLU



Topa daha fazla sahip oluyor Fenerbahçe ama üretkenlik anlamında sıkıntılı. Fenerbahçe orta sahası ceza sahasına girmiyor. Her şey İrfan'dan bekleniyor. Osayi-Samuel de hücuma zaman zaman destek veriyor. Oyun Mesut Özil'i çağırıyor. Belhanda topu aldığında rahat kullanmasına izin verirse Fenerbahçe, daha büyük sıkıntılar yaşar.



FEYYAZ UÇAR



Fenerbahçe'nin ilk 10 dakika oyun enerjisi düşüktü. İki takım da oynamaya çalışıyor. Orta sahalar rahat geçiliyor. İleride çoğalmaz az, varyasyon az. Onlar çoğalırsa ikinci yarıda pozisyon çoğalır. Maç ortada...



TUGAY KERİMOĞLU



Fenerbahçe'de beklenti tamamen İrfan Can. Sete dönmedi oyun. Adana Demirspor biraz daha ne oynadığını biliyor. Sakinliği, ne oynadığını bilmesiyle. Adana Demirspor'un planı belli ve tutuyor. Birazcık daha Yunus'un önceki maçlardaki temposunu yakalaması gerkeiyor.





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