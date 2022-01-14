İlk Yarı yorumları: Beşiktaş - Gaziantep FK

Süper Lig'de Beşiktaş ile Gaziantep FK arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 bitti. İlk yarıyı yorumcular değerlendirdi.



RIDVAN DİLMEN



Batshuayi'nin ayağına basma var. Arda Kardeşler görmeyebilir ama VAR'daki Erkan kardeş niye çağırmaz? Ne zaman çağrılır hakem? Sportmenliğe aykırı, yaralayıcı bir basma. Sedyeyle çıkarsa mı VAR'a bakıp kırmızı kart göstereceksiniz. Bizim futbol konuşmamız nereye kadar gidecek böyle. Komik ve dramatik şeyler oluyor. Trajikomik diyebilirim. 2 hafta önce Pjanic'in ayağına yaralayıcı bir darbe, geçen hafta problemler. Çok merak ediyorum, neden vermezler kırmızıyı, daha ne gerekir? Hakem arkadaşların kafası mı karışık, kafaları mı karıştırılıyor. Ben futbol hayatımda böyle rezaletler görmedim.



FEYYAZ UÇAR



Beşiktaş, sezonun en kötü maçlarından birini oynuyor ama hakemler çok daha kötü. Batshuayi'nin pozisyonunda neden çağrılmaz? Futbol konuşalım ama bu kadar da yani...



İLKER YAĞCIOĞLU



Güven ve Rosier, Emirhan'dan fazla top kaybı yaptı. Bu kadar çok hatanın olduğu bir Beşiktaş'ta, Emirhan yüzde 100 ile oynamış ama 11 kere topla buluşmuş, o az. Bu kadar çok pas hatası yapan ve etkisiz bir Beşiktaş var.



TUGAY KERİMOĞLU



İyi kapanan bir Gaziantep, Beşiktaş'a geniş alanlar vermedi. Gol gelirse oyun açılır. Temponun yükselmesi lazım.



METİN TEKİN



Gaziantep savunmada kalabalık duruyor ve kafasında pek gol yok. Hem Beşiktaş hem de Gaziantep FK birer tehlikeli pozisyon üretti. İki takım da vasatı aşamadı.



ÖNDER ÖZEN



Miralem Pjanic ile Beşiktaş'ın oyunu kenarlara açması lazım. Oyun 0-0 devam ettiği sürece, Gaziantep fizik sortunu yaşamaz. Çünkü oyun, yorucu br oyun değil. Ancak Beşiktaş savunmayı açmak isterken, yorgunluk ön plana çıkabilir::



TÜMER METİN



Emirhan'ın istediği yerlerde yüzü dönük şekilde topla buluşamadığını gördük; etkisiz görüntüsünün sebebi buydu. Bu maç Can Bozdoğan'ı, Oğuzhan'ı hatta fiziki durumu iyiyse Salih'i çağıracakmış gibi duruyor. O kalabalığı açmak için biraz kadife ayaklara ihtiyaç var.





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