İlk yarı yorumları: Beşiktaş - FTA Antalyaspor

Süper Lig'de Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 bitti. İlk yarıyı yorumcular değerlendirdi.



METİN TEKİN



Beşiktaş oyunun son bölümünde iç saha baskısını başlattı. Ancak baskılı bölümde de pozisyon yoktu. Antalyaspor final paslarında kaliteyi gösteremedi. İkinci yarı çok daha farklı olabilir.



ÖNDER ÖZEN



İlk yarı hareketliydi ama pozisyon olmadı. Rıdvan Yılmaz ve Valentin Rosier'e Antalyaspor iyi önlem almış. Orta sahayı da iyi bloke ettiler. Luiz Adriano boş alanlara iyi koşar. Ancak iki takım da karşılıklı fırsat vermedi. Beşiktaş'tan daha yüksek tempo beklenebilirdi. Fakat Atiba, Larin, Josef ve Ghezzal önemli eksikler. Onların yokluğunda 0-0 makul kabul edilebilir. Luiz Adriano'yu merakla bekleyeceğiz, bakalım Süper Lig'de neler yapacak. Milan'da düşüşe geçti ama Palmeiras'ta toparladı.



GÜNTEKİN ONAY



Sürpriz bir kadro. Can, Emirhan gibi gençler var. Yedekler arasında Larin, Ghezzal, Welinton gibi tecrübeliler var. İlk 45'te duran toplarla gol aradı Beşiktaş. Rakip savunmayı zorlayabilen bir Beşiktaş olmadı. Antalyaspor ürkek başladı ama sonra cesaretlendi ama pozisyon üretemediler. Rıdvan çok istekli gibi görünüyor ama tüm topları rakibe atıyor. Önder Karaveli hemen mi sistemi değiştirir yoksa klişe olan 60'ı mı bekler. Antalyaspor'un da Beşiktaş'ı bu kadar acemi bir sistemle yakalamışken daha cüretkar olmasını beklerdim.



FEYYAZ UÇAR



Sezonun en kötü maçlarından biri Beşiktaş adına. Niye böyle bir maçta, böyle bir sistem değişikliği oldu. Olmayacağı gün gibi aşikardı. Hoca biraz aşırıya kaçtı sanki denemelerde. Biraz daha aklı selim bir takım ve sistemle Beşiktaş daha başarılı olur. Sağ bekten sağ açık, sol bekten sol açık olmaz. Beşiktaş bunu bekliyor. Oyuncu değiştirmeyecekse bile hemen sistemi eski haline getirmeli Önder Karaveli.



ERMAN TOROĞLU



Antalyaspor şahane bir ara pası attı, gol yapmama şansı yüzde 5 falan. Top, hakeme çarptı. Bu hakemlerle bunlar olur. Abdülkadir Bitigen piyasada yoktu yine çıktı. Bir yerlerden torpil mi yapıyorlar, ne yapıyorlar? Antalya ile Beşiktaş birbirlerini iyi tanıyorlar. Birbirleriyle artık haşır neşir oldular. Enteresan maç, her şey olabilir.



İLKER YAĞCIOĞLU



Antalyaspor'un birkaç akınını Ersin önceden sezerek engelledi. Savunma arkasına sarkmaya çalışıyor Antalyaspor. Beşiktaş 3-4-2-1 oynuyor ama sağ taraftan tamamen feragat etmiş gibiler. Oyun içeri sıkıştı. Ghezzal ve Larin'i oyun çağırıyor bağıra bağıra. Önder Hoca sistemi 4-2-3-1'e çevirmeli. Necip ve Emirhan kenara gelmeli. Kenarlara Ghezzal ve Larin şart, Ghezzal yorgunsa Gökhan Töre.





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