İlk yarı yorumları: Beşiktaş - Alanyaspor

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Alanyaspor karşısında ilk yarıyı 3-1 önde kapattı. İlk yarıyı yorumcular değerlendirdi.



METİN TEKİN



Ligde çok iddiası olmayan Beşiktaş, teknik adam değişikliği, kamuoyunun ve taraftarın yeni oyun merak etmesi ve futbolcuların kendini gösterme isteği... Güzel bir 45 dakika seyrettik. Valerien Ismael'in tam istediği bir rakip, tam da kendini test edeceği bir oyun. Beşiktaş, baskının faydasını gördü. Baskının devam edeceğini düşünüyorum. Yeni sezona başlamış gibi Beşiktaş, yeni oyuna başlangıçlar bazen öyle olur. Tribün, teknik adam, oyuncuda da hissettim. Oyuncu, heyecan verici buluyor, bu oyunu. Yüksek tempo oyununa bayılır Beşiktaş seyircisi. İlk yarıda da gördük. İkinci yarıda da devam eder, coşkulular.



ÖNDER ÖZEN



Neredeyse tamamen birbirine zıt futbol anlayışına benimsemiş takımların maçı. Gerçekten de keyifli bir 45 dakika. Alanyaspor da buna katkıda bulunuyor. Alanya, yüzde 61 topla oynama ve bu Alanya'nın kimliğini ortaya koyuyor. Beşiktaş'ın rakip yarı alanda yoğun presi var, sert presi var, o da Beşiktaş'ın kimliğini ortaya koyuyor. Beşiktaş, taraftarları bu tip oyunlardan hoşlanırlar. Harika bir 45 dakika izledik. Bu Beşiktaş taraftarlarını davet eder. Baskıya sonuna kadar devam etmeye çalışacaklar ama sona doğru düşüş olacaktır. Ama inatla devam ettirmeyi takip etmeli antrenör ekibi, çünkü önümüzdeki seneye hazırlanıyor.



RIDVAN DİLMEN



Bizim ligimiz Avrupa'da ilk 4'e 5'e girebilecek bir lig değil. Bizim lig standartlarımızda en iyi santrforlardan bir tanesi Batshuayi. Gol pozisyonuna girmeyen forvet mi olur? Kaçırsa da devam edebilen bir oyuncu. Penaltı kaçırdı, oyundan çıktığında su şişelerini tekmeledi. Sürekli oynamak isteyen sürekli oynayan biri. Bu iştahını Burak Yılmaz'a benzetiyorum. Bu tarz oyuncuların ligimize fazla olduğunu düşünüyorum. Her oyun sisteminde oynayabilecek iyi bir oyuncu. Rosier sağdan müthiş bir hücum yaptı. Beşiktaş'ta sistem yavaş yavaş oturuyor. Ama savunma arkasına atılan toplarda Beşiktaş'ın çok zaafı var. Gülü seven dikenine katlanır. Beşiktaş'ın yıllardır hızlı oyun geleneği vardı. Ama hızlı oyunlarda da risk almak vardı. Bu riski almazsanız şampiyonluğa oynayamazsınız. Bunlardan ders çıkarabilecek bir maç Alanyaspor. Bazı teknik adamların elektriği tutar. Valerien Ismael'de taraftara sıcak geldi.



ERMAN TOROĞLU



Beşiktaş, yeni bir sistem deniyor. Beşiktaş, bu sistemde bu oyuncularla her maç gol atar ancak her maçta da gol yer. Seyirci açısından iyi tabii baya pozisyon vardı ilk yarı. Batshuayi çok pozisyona giriyor. Vuruş tekniği de kötü de değil, olabilir kaçırabilir. Beğenmedikleri Batshuayi, gol krallığına gidiyor. Beşiktaş, çok iddialı bir konumda olmamasına rağmen seyirci büyük ilgi göstermiş maça. Helal olsun, böyle olması lazım. Resmen Beşiktaş semtinde karnaval havası vardı bugün.



TÜMER METİN



Baharın da kendini hissettirmeye başladığı günlerde Beşiktaş yeni hocasıyla sahne aldı. İçeride şöyle konuşulur; 'bu kadar seyirci geldiyse hadi beyler başlayalım maça'. Beşiktaş hemen golle başladı. Farioli ile geriden oyun kurma alışkanlığı ve verilen zaafiyet... Bugün yenilen 3 golle Beşiktaş çok üst düzey baskısıyla değil, Alanyaspor'un kaptırdığı topların golle sonuçlanması. İlk yarının manşeti; 10 kişi oynayan Beşiktaş 3-1 önde! Hiçbir şey yapmadı Teixeira, ben sahaya çıksam bu kadar oynarım.





