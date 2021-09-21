İlk yarı yorumları: Beşiktaş 2-0 Adana Demirspor

Beşiktaş'ın Adana Demirspor karşısında 2-0 önde tamamladığı ilk yarıyı Rıdvan Dilmen, Erman Toroğlu ve Tümer Metin değerlendirdi.



RIDVAN DİLMEN

20 yıl sonra Josef de Souza çocuklarına anlatacak, 40'tan bir vurdum diyecek... Nizami gol bence. Demirspor stoperi faul yapıyor. Top ayaktan çıktığında çok eskiden ofsayt kaldırıyorlardı, Ghezzal vardı ama hareketlenmedi.



Temiz bir skor, Beşiktaş'ın 22 maçtır evinde gol atmadığı maç yok, 57 gol attı, ciddi gol sayısı. Ciddi bir oran.



Devrede kesin Atiba girer, kesin Montero çıkar. Ali Palabıyık, 48. dakikada Montero'ya döndü ve ucuz atlattın dedi, bir uyardı, ben tecrübemle anladım. Sarı kartlık bir çekme vardı, 2. sarıdan giderdi, avantajı oynattı. O pozisyonda 2. sarı kartı görebilirdi, Ali Palabıyık uyardı, Sergen uyarmaz, çıkarır.



ERMAN TOROĞLU



Maç 11'e 11 oynanıyor. Adana Demirspor, Balotelli ve Belhanda olduğunda 9'a 11 oynuyordu. Beşiktaş ile aralarıda kalite farkı var ama iyi oyuncuları var. belhanda ve Balotelli takıntılarından kurtulmaları lazım. Demek ki Samet Aybaba haklıymış. Mücadele ediyorlar, ellerinden geleni yapıyorlar. Karşılarında Beşiktaş var. Beşiktaş iyi bir takım. Beşiktaş, Süper Lig'in için fazla iyi bir takım. Ajax ile oynayacaklar. Orada bayağı bir şey olacak. Beşiktaş'ın kırmızı çizgi maçı olacak.



Beşiktaş'ta güven var, takımın beyni belli, yardımcısı belli. Yüzbaşı, albay, yarbay, orgeneral tüm rütbeler belli. Kadro açıklanır, eğer adaletli olursa futbolcu doğru der, futbolcu zaten bilir, yeter ki hocalar şartlı olmasın. Öz evlat, üvey evlat denir ya. Beşiktaş'ta adalet dağıtılıyor diyebilirim



Çok enteresan pozisyonlar var. Hakem 2-3 yerde yanlış yaptı. Adana Demirsporlu ilk oyuncuya verdiği kart yanlıştı. Ofsayt vardı, kol var, bacak var. Larin'in golü, ofsayt çizgisi şüpheli geldi, buna tekrar bakacağım. 2. golde bence doğruyu buldular. VAR'lık bir pozisyon, enteresan bir pozisyondu.



TÜMER METİN



Beşiktaş'ın ilk 45 dakikasını bildiğimiz 'iç saha oyunuyla' değerlendirmek lazım. Beşiktaş'ta işleyişin devam etmesini sağlayan Batshuayi, Pjanic, Josef ve Welinton gibi oyuncular var."



VOLKAN DEMİREL



Beşiktaş'ın bu maçta zor duruma düşeceğini zannetmiyorum. İkinci devre daha çok topla oynayan Beşiktaş, pozisyon bulunca skoru arttıracak bir Beşiktaş bekliyorum



