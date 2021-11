İlk yarı yorumları: Beşiktaş 0-1 Giresunspor

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Giresunspor ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısını yorumcular değerlendirdi.



RIDVAN DİLMEN



Penaltı ve kırmızı kart kararları doğru. Beşiktaş çok coşkulu başladı. İlk defa bu formatta oynadı. Bu formata dönerken çift ön orta sahayla oynamaya devam ediyor. Pjanic ve Teixeira ile buna dönmek zorunda kaldı. Pjanic golcü ve öne giden bir oyuncu değil. Josef'in sorunu Pjanic ve Teixeira ile oynayınca alanı daraltamıyor.



Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'nde 5'te 0 ve ligdeki kötü sonuçlarla camia mutsuz. Beşiktaş 4-2-4 oynuyor aslında N'Koudou ve Ghezzal ile. İkinci bölgeden üçüncü bölgeye hızlı geçiyorlar. Beşiktaş 10 dakika çok baskılı başladı. Geri düştü ve bir de 10 kişi kaldı.



Sergen Yalçın ne yapmalı? Zor karar. Şu an hiçbir şey yapmamalı. Josef'in stoper olmasına karşıyım ama bir şey yapmamalı. Şu an bir şey yapmamalı ve oyuncuların sakinleştirmeli. Taraftar arkasında şu an. Küçük protestolar var ama sakinliği kaybederse ve 2. golü yerse taraftarı tamamen kaybeder. Şu an maça ortak Beşiktaş ama sabırlı, sakin ve ikinci golü yememesi lazım.



METİN TEKİN



Beşiktaş'ta kara bulutlar dağılmıyor. Oyunu değil, psikolojiyi de anlatan bir durum. Bazen Giresunspor maçınız ligde en önemli karşılaşmanız olur. Beşiktaş'ın en önemli maçı bu. Verilen pozisyon yok ama penaltı ve kırmızı kart var. Giresunspor'un bitirmede sorunları var. 10 kişi ile de oyun ikinci yarı farklı bir yere gelebilir. Beşiktaş kazanamazsa, sezon finali olur.



ÖNDER ÖZEN



Maç öncesinde 25 karşılaşma daha vardı. Kamuoyu 'Beşiktaş olamayacak' diyebilir ama takım ve teknik heyet demez. Ancak sahada 0-0'lık dönemde de büyük bir adanmışlık görmedim. Kırmızı doğru ama penaltıdan emin değilim, omuz başı gibi geldi. İkinci yarı Beşiktaş taraftarı takımın tepkisine bakacak.



FEYYAZ UÇAR



Beşiktaş oyuna iyi başladı ama başlarına iki kötü şey geldi. Gördüğüm kadarıyla 4-4-2'de de iyi değiller. Josef de Souza'nın acil orta sahaya gelmesi lazım. Hocanın hamle yapması lazım. Mevcut sistemde sıkıntılar devam eder.



TUGAY KERİMOĞLU



Beşiktaş iyi başladı ama golü bulamadı. Penaltı ve kırmızı kart sonrası oyun Giresunspor adına dengelendi.



VOLKAN DEMİREL



İkinci yarı Beşiktaş'ın işi çok zor. Karşılarında dirençli bir Giresunspor var. 11'e 11 olsa, eşitlik olabilirdi ama Giresunspor şu an daha fazla karşılık verebilir. Beşiktaş için ikinci yarı zor geçebilir.



ERMAN TOROĞLU



Beşiktaş seyircisi takımdan umudunu kesmiş hoş seyirci takıma küsmesin gelsin ama Beşiktaş'ın bir şey olacağı yok. Bana söyler misin? Beşiktaş ne oynadı, ne yaptı? Beşiktaş maçı çevirmek için ne yaptı? Geçen seneki Beşiktaş ile bu seneki Beşiktaş arasında fark uçurum. Siyah ile beyaz kadar fark var. Giresunspor vasat takım, geldiler futbol oynamaya uğraşıyorlar.





