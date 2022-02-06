İlk yarı yorumları: Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray arasındaki maçın ilk yarısı 1-1 bitti. İlk yarıyı yorumcular değerlendirdi.



LEVENT TÜZEMEN



Bu sezon Galatasaray'ın yediği gole çok çabuk cevap verdiği bir maç hatırlamıyorum. Erken cevap vermese sıkıntı yaşayabilirdi. Galatasaray, dengeli oynamaya dikkat ediyor. Cicaldau'nun soldan getirdiği pozisyonda kaleye vuracağına pas verse gol olabilirdi. Nellson, topa vurması rakip ofsayt, bunu araştırmamışlar. Kerem'in ceza sahasında pozisyonu var, Emre Akbaba ayağını sokuyor sanırım. Gaziantep maçında penaltı verildi aynı pozisyona. Ben bunu anlamıyorum. Ümit Öztürk, sıkıntılı bir hakem. Fatih Terim'le fotoğrafı sonrası FIFA kokartı iptal edilmişti, ben Galatasaray lehine hata yapmayayım diye düşünüyorsa, yanlış düşünüyor. Kural ya vardır, ya yoktur. Golden önceki Nelsson'un arkasında pozisyon ofsayt. Golden önceki pozisyonu söylüyorum, Alanyaspor'un golü temiz. Ayaklarını iyi kullanan bir kaleci gördük, bir kez hata yaptı. Özel bir kurtarışını görmedik. Tüm topları Babel'e attı, Babel de vurdu. İki yeri birden devşirmenin bir anlamı yok. Pulgar oynayıp geldi, neye göre yarım saat oynayacak? Galatasaray'ın acilen puanlar alması lazım.



METİN TEKİN



Seyir keyfi olarak çok keyifli bir 45 dakika izledim. 22. dakikaya kadar çok net bir Alanyaspor üstünlüğü vardı. 22. dakikadan sonra yine oyun kurmaya çalışan Alanyaspor'un kaptırdığı toplarla etkili olan bir Galatasaray vardı. 45 dakikaya baktığımızda yapmak istediğini yapabilen bir Alanyaspor ile hatalardan kazandığı toplarla oynayan bir Galatasaray izledik. Bu maç 1-1 bitmez. Her türlü skora açık bir oyun. Alanyaspor'un kurduğu oyunlara bayıldım. Çabuklukla telaşı biraz karıştıran bir Alanyaspor vardı.



ÖNDER ÖZEN



45 dakikayı 3'e bölebiliriz. İlk 22 dakika Alanyaspor kontrolündeydi. Sonraki bölümün bir kısmında Galatasaray derli toplu gibiydi. Alanyaspor daha iyi takım gibi bir görüntü vermiş olmasına rağmen 1-1 bitti ilk devre. Bu maç 1-1 bitmez. Oyunu geriden kurmaya çalışan takımlar ve karşılığında önde basan takımlar nedeniyle skorlar yükseliyor diyor UEFA raporu. Bu yüzden bence de 1-1 bitmeyecek.



GÜNTEKİN ONAY



İlk 25-30 dakika etkili bir Alanyaspor vardı. Topu iyi kullandılar. Golü de buldular. Golü bulduktan kısa süre sonra Galatasaray cevap verdi. Galatasaray açısından çok önemliydi. Alanyaspor etkili çıkışlar yapabiliyor. İlk 30 dakikalık bölümde istediklerini hiçbir şekilde yapamayan bir Galatasaray vardı. Golden sonraki bölümde Galatasaray çok özgüvenli oynadı.



İLKER YAĞCIOĞLU



Galatasaray golü kritik bir dakikada attı. Gol Galatasaray'ı morallendirdi. Faul dahi yapamayan bir Galatasaray vardı. 49 dakikada 1 faul yapmışlar. Rakibe o kadar uzaklar ki faul fırsatı dahi bulamadılar. İlk 30 dakika Galatasaray nefes alamadı. Yanlış baskılar yaptı Galatasaray. En kötü faul yaparsın ama onu dahi yapamadılar.



FEYYAZ UÇAR



İki takımın oyun anlayışları aynı. İstediklerini Alanyaspor yaptı, Galatasaray yapamadı. Alanyaspor, Galatasaray orta sahasını çok kolay geçiyor. Efecan'ın formsuzluğu ve Candeias'ın etkisizliği Galatasaray adına şanstı. Alanyaspor yine de çok pozisyona girebilir ama hücum oyuncularının etkizliği var. Gol, Galatasaray için moral oldu. Galatasaray, son 3 maçta öne geçip koruyamıyordu. Bu kez geriden geldi. Bakalım nasıl olacak?





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