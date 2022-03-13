İlk yarı yorumları: Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe arasındaki mücadelenin ilk 45 dakikası sona erdi. Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın asistinde Diego Rossi'nin golüyle devreyi 1-0 önde kapattı.

GÜNTEKİN ONAY



Alanyaspor oyun olarak istediklerini yapamadı ama pozisyonları da var. Öne geçecek, beraberlik yakalayacak fırsatlar oldu ama Altay izin vermedi. 3 tane temiz kurtarışı var. Fenerbahçe, tek devrede çok önemli pozisyonlar yakaladı.



İLKER YAĞCIOĞLU



Fenerbahçe, maçı bitirecek pozisyonları yakaladı. İlk 6 dakikada 2-3 pozisyonu var. Golleri kaçırınca tedirginlik oldu. Gol zamanında geldi. Fenerbahçe adına işler iyi gidiyor. Alanyaspor şutlarla pozisyon yakaladı ama hücumda etkisiz. Fenerbahçe yakaladıklarını atabilse maçı bitirebilirdi orada. Mesut, ilk yarıda 17 pas yapıp 17'sinde isabet sağlamış. Mesut varken o son serbest vuruşu Mesut kullanmalıydı. Ben Serdar'ın yerinde olsam topun başına bile gitmezdim.



FEYYAZ UÇAR



Alanyaspor ofansta etkisiz kaldı. Öne geçemediler. Rakibi üstlerine geçemediler. Marafona ile tuzak kuramadılar. İstediği gibi gitmiyor Alanyaspor'un işler. Fenerbahçe bugün çok açık ve net, gayet iyi oynuyor. Fenerbahçe adına yükseliş tesadüf değilmiş.



TUGAY KERİMOĞLU



Fenerbahçe, takım olarak önde baskıdan vazgeçmiş. Sadece ikinci bölgede karşılama yapıyor ve kalabalı kalıyor. Alanyaspor ise istediği pasları yapamadı. Orayı düzeltebilirse bir reaksiyon olabilir.



TÜMER METİN



MLS'in gol kralı böyle goller atabiliyormuş dedirtecek bir gol. Tuhaf ama güzel bir dokunuş. Birlikte oynadığım oyuncuların içinde en sade en basit oynayan oyuncu Alex'ti. Mesut, Alex'ten bile daha sade oynuyor. İkinci yarı biraz daha oyun açılabilir ve karşılıklı golleri izleyebiliriz.





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