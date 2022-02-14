İlk yarı yorumları: Adana Demirspor - Beşiktaş

Süper Lig'de Adana Demirspor ile Beşiktaş arasındaki maçın ilk yarısı Alex Teixeira'nın golüyle 1-0 siyah beyazlıların üstünlüğüyle bitti. İlk yarıyı yorumcular değerlendirdi.

METİN TEKİN



Ben çok keyif aldım. Harika bir ambiyans vardı. Bana göre tempolu bir maç. Pozisyonlar var. Maç öncesinde Beşiktaş kadrosunun çok iyi olamayacağını düşünmüştüm ama öyle olmadı. Bu maç öncesi favori Adana Demirspor'du bence. Şu anda Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü sürpriz.



ÖNDER ÖZEN



İyi deplasman 45'i izledik Beşiktaş adına. Abartıyı da hak ediyor Beşiktaş. Dün şahane bir maç izledik, bugün çok kaliteli bir 45 izledik. Ligimize şu 3 günde bir şeyler olmuş. Stambouli, Vargas, Gökhan ve Balotelli, üst düzey oynadılar. Kerem'i çok iyi buldum. Bu kadar atmosferi yüksek bir maçta kendine güvenle her pozisyonda bindirme atması önemlidir. Bu tempo, en az bir yarım saat daha devam eder gibi. İki takımın da arzusu sahaya yansır.



GÜNTEKİN ONAY



İlk yarının son bölümleri hayli gergin geçti. İlk 45 dakikada keyifli bir maç oldu. Son bölümlerde tansiyon, gerginlik vardı ama futbol adına ilk yarım saat Beşiktaş, son 15 dakika Adana Demirspor ofansif gözüktü. Sarı kartlar çok fazla. Adana Demirspor, iptal edilen gole çok itiraz etti. Alex Teixeira golünü attı. Rakip kaleye yakın oynadıkça tehlikeli bir oyuncu. Yunus'u çok fazla göremedik. Yine de Adana Demirspor'un 3 net pozisyonu var.



FEYYAZ UÇAR



Formda Atiba'nın takımda çok pozitif değişiklik yaptığını gördük. Beşiktaş'ın ağırlığını koymasında etken. Bek Kerem çok iyi. 1-2 pozisyon hatası oldu. Vargas'a karşı oynamak da kolay değil. Balotelli ciddi bir tehlike. Problemler yaratıyor. 11 kişi kalan maçı kazanır.



TUGAY KERİMOĞLU



Adana Demirspor'un iki pozisyonu vardı. Rıdvan ve Kerem topa hamle yapınca hata yaptılar. İki bekin birinci görevi Vargas ve Yunus'u kontrol etmek. İkinci görevleri Ghezzal ve Larin'i ortaya atmak hücumda. Her şey Beşiktaş'ın istediği gibi gidiyor. İlk yarım saati iştahlı ve iyi oynadılar.



İLKER YAĞCIOĞLU



Beşiktaş topu kontrol etti. Adana Demirspor topu bulunca dikine hızlıca çıktı. Beşiktaş'ta Welinton, Adana Demirspor'da Balotelli atılmaya çok yakınlar. Sinirlerine hakim olan sahada kalacak.



TÜMER METİN



Gayet tempolu bir ilk yarı izledik. Oyunun belirli bölümlerinde iki takım da kalitesini gösterdi. Tabir-i caizse sertlik derecesi dozunda maç. İki takımdan da atılan oyuncular olabilir, dikkat etmelerini öneririm. Adana Demirspor'un ikinci yarısına daha üst seviyede başlayacaktır. Balotelli, inanılmaz bir bitirici vuruş yaptı, VAR'dan geri döndü.



ERMAN TOROĞLU



İlk yarı iyiydi. Bakalım 70-75 ne olacak? Maç baya zorlaştı. İki taraf ve hakem için zorlaştı. Hakem Ali Şansalan ruhunu vermiş gözüküyor. İkinci yarı iki taraftan da baskı olacak. İkinci yarı gol olur, kırmızı kartlar olur. Oraya gidiyor. Sahada sorunlu ve artist oyuncular var.





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