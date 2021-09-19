İlk yarı için neler söylediler?

Başakşehir, Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Rıdvan Dilmen, Erman Toroğlu, Tümer Metin, Önder Özen ve Metin Tekin, ilk 45 dakikayı değerlendirdi.



RIDVAN DİLMEN

Rotasyonu çok abarttık Türkiye. Baya bir abarttk. Ligin daha 5. haftasına çıkarken rotasyonu öyle abartık ki her kadro 24 kişi, aralarında uçurum olan oyuncuları bekletiyoruz, sanki 20. hafta, kış ve korakor maçlar yapılmış. Türkiye'de futbol başka bir şey mi oynanıyor. Bakıyorum bakıyorum, ligin bitmesine daha çok var. Oynadıkları maç sayısı da belli. İnanılır gibi değil. Herkeste bir rotasyon merakı. 20. hafta falan altyapılarla çıkacaklar. Çok yoruluyor bu oyuncular. İyi futbol, iyi futbolcuyla oynanır. İyi futbolcuya fizik kazandırırsınız ama 30 sene uğraşın, yetenek kazandıramazsınız.



Pereira, hiç kimsenin görmediğini görüyor diyor Mesut için. Başakşehir Stadı'nda kimsenin görmediklerini mi arıyor. Hakikaten tuhaf. İlk yarı herkesin uykusu gelmiştir. Acayip temposuz, pozisyon da olmadı. Yavaş bir oyun oldu.



Fenerbahçe'nin bu sezon en çok umutlandıran tarafı temposuydu, müthiş tempoluydu. Hakikaten tuhaf bugün. Ne zaman yoruldular, bittiler. Ben vallahi anlamış değilim.



ERMAN TOROĞLU



Şu bir gerçek, bizim Avrupa'da oynayan takımlarımız hem bisiklete binip, hem çiklet çiğneyemiyor. Görüyoruz oyun nasıl düşüyor. Bu kadar mı yoruldular, nasıl bir yorgunluk bu? Eskiden oyuncular haftada iki maç vardı, uçak da yoktu, otobüs vardı. Bu neyin yorgunluğu ağabey? Avrupa'da da oynuyor adamlar, çatır çutur koşuyorlar. Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Galatasaraylı oyuncular ne kadar yorulmuşlar, yazık hepsine. Ne oynuyorlar? Bunların hali evlere şenlik. Bizim futbolcularımız elmas mı? Hemen kırılıyorlar, yabancılar da geldikten sonra bize uyuyor. Fenerbahçe ilk 45 dakika ne oynadı, bana söyleyin. Başakşehir golü attı ama akıllı oynadı, bir oyun şekli var ki bu takım 4 kere mağlup olmuş bir takım.



ÖNDER ÖZEN



Fenerbahçe'nin en zorlu maçlarından biri. Ligimizde yavaş yavaş adama markaj moda oluyor. Adam adama markaja karşı oynamak zordur. 7 Fenerbahçeli, 11 Başakşehirli'ye karşı oynadı. Kim Min Jae, Serdar, Attilla ve Altay hiç baskı görmedi. Başakşehir onları bıraktı. Diğer oyuncuların hepsi baskı gördü. Dört oyuncu oyun kurmak için boş adam arıyor ama boşta adam yok. Altay Bayındır'ın en az topla oynadığı maç olabilir. Fenerbahçe pas yaparken geriye döner, Altay da paslaşamaya katılır ama bu kez olmadı. 11'e karşı 7 kişi oynamak dünyanın en zor işidir. Vitor Pereira acil bir şey yapmalı."



METİN TEKİN



Fatih Terim rotasyon yapmadı ama Vitor Pereira yaptı. İkinci yarıda Vitor Pereira'nın 2-3 değişiklik yapacağını düşünüyorum."



TÜMER METİN



Fenerbahçe adına çöpe atılmış bir ilk 45 dakika. Oyun şunu çağırıyor. Ya ileride eksik kaldığınız kaliteyi ortaya koymak adına Valencia ile Mesut hemen içeri; ya da sistemde bir değişikliğe gideceksiniz. Bence ikisini beraber yapması gerekiyor.