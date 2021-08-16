İlk yarı için neler söylediler?

Galatasaray'ın Giresunspor karşısında 2-0 önde tamamladığı ilk yarıyı Rıdvan Dilmen, Metin Tekin, Önder Özen, Tugay Kerimoğlu, Feyyaz Uçar ve Erman Toroğlu yorumladı.



RIDVAN DİLMEN



Heyecanla başlayan bir Giresunspor izledik. Galatasaray teknik heyeti, son Fenerbahçe maçını analiz etmiştir. Aslında Giresun hepimiz için kapalı kutu. Maçın ilk 15-20 dakikasına baktığımızda Giresun ataklarının sonuçlanması ofsaytla oldu. Normal bir skor olarak görüyorum. İlk 10-15 dakika belki heyecanlı bir maç bekliyordu izleyenler, kalitelerin çok yüksek olmadığını anlayabiliyoruz. Taylan sarı kart gördü ama geçen seneden o kadar güveni var ki müthiş bir top attı golde. Feghouli'nin de koşusu çok önemli, Diagne'nin devam etmesi de çok önemli. Diagne kaybedilecek bir oyuncu değil. Falcao büyük yıldız ama verimine baktığımızda 10 milyon euroluk maliyetle yolları ayırmak zorundayız diyor Burak Elmas bey. Penaltı kaçırabilir Diagne, Okan ile birlikte çalışmış olmasının da getirdiği bir şey olabilir. Trabzonspor muhteşem bir futbolla kazandı ama Galatasaray 2. yarıda liderlik maçına çıkabilir, farka da gidebilir.

ÖNDER ÖZEN



Giresunspor gerçekten çok istekli başladı ve fizik olarak daha yukarıda gözüktü. Taylan'ın, Berkan'ın stoperlere geldiğini ve yardımcı olduğunu gördük. Galatasaray, odaya 2-0 önde girdi. İşler yolunda giderken de ufak tefek arızaları görmesi gerektiğini düşünüyorum teknik heyetin. Fatih Hoca maçtan sonra çok not alacaktır. Geriden oyun kurma sıkıntıları, yerleşememe sıkıntıları ve organize gözükmemelerini oyunculara anlatacaktır Fatih Hoca. Galatasaray, 2-0 önde ama harikulade oynamadan. "Aaa uçuyor" dediğimiz bir tane futbolcusu yok Galatasaray'ın. Galatasaray, 5. kez sahaya çıkıyor bugün resmi olarak bu sezonda. Galatasaray'ın diğerlerine göre daha organize olması gereken bir haftadır bu hafta. Galatasaray'ı organize görmedim.



METİN TEKİN



30 dakika Galatasaray'ın oyun kuramadığı, Giresunspor'un önde baskı yaptığı bir durum oldu. Golden sonra oyun değişti. Buradan maçın dönmesi çok zor gözüküyor. Olağan şampiyonluk adayları kayıpsız geçiyor gibi.



ERMAN TOROĞLU



Mbaye Diagne'nin teknik direktörü olsam, ömür boyu penaltıyı yasaklarım. Penaltı anında, ceza sahası etrafında gezerse, oyundan alırım. Bu kadar penaltı atıp, penaltı atmaya ısrar eden görmedim. Bu adam haddini bilmiyor herhalde. Oyunda iyi işler yapıyor ama penaltı olduğu an, geri kaçacak. O penaltıyı ikimiz de kurtarırız. Ters tarafa attığında da zaten dışarı gönderiyor. Fatih Terim'in orada zaafı var.



Galatasaray genç çocuklar, koşuyor, çalışıyor ama Falcao'nun gitmesi lazım. Sofiane Feghouli'nin maliyeti fazla ama bu parayı hep ödedi. Şampiyonluklarda aslan payı Feghouli'deydi. Feghouli'ye top gelince hala başka, ona top gelmeyince ise bambaşka. Adam topçu. Fatih Terim, Feghouli ile geç konuşmuş. Kesinlikle Galatasaray bırakmamalı.



TUGAY KERİMOĞLU



Gole kadar bölümde, pas hatası ve oyun kontrolü Galatasaray'da yoktu. Girdikleri pozisyonu Diagne ile gol yaptılar. Giresunspor, Galatasaray'ın üzerine gitti. Ancak bazen büyük takım olmak size kazandırır diyoruz, işte öyle bir şey oldu.



FEYYAZ UÇAR



Berkan, Taylan, Cicaldau uyum içinde değil ama daha ilk maçları. Taylan2ın bireysel hataları oldu ama Feghouli'ye attığı pas, bütün hataları örttü. Kerem'in iyi bir formu var, onu kullanmaları lazım. Diagne iyi bitiriyor ama bundan sonra sanırım penaltılar Cicaldau atacak. Feghouli yine fena değil. Galatasaray'ın büyük takım refleksini gördük ve ilk yarıda iki gol oldu..



