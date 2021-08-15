İlk yarı için neler söylediler?

Fenerbahçe'nin deplasmanda Adana Demirspor ile oynadığı karşılaşmanın 0-0 biten ilk yarısını Rıdvan Dilmen, Erman Toroğlu, Metin Tekin, Önder Özen ve Volkan Demirel yorumladı.



RIDVAN DİLMEN

İlk yarının 0-0 bitmesi sürpriz oldu, pozisyonlarla dolu bir ilk yarı izledik, karşılıklı iki top direklerden döndü. Fenerbahçe'yi çok merak etmesinler, Zajc falan dışında bu 11'de değişiklik yok. Adana Demirspor'da ise önemli transferler var. Hareketli bir takım, iklim şartları ve nefis bir stat. Güzel Adana şehrinden Demirspor çıktı, renk katacakları muhakkak.



İki takım da kontra ataklar buldu, orta saha oyuncuları nerede? Orta sahasız oyun oluyor. Fenerbahçeli oyuncuların dönüşü 3-4 kişiyle oluyor. İki takım da olgun oyun oynamıyor, pas futbolu oynamıyor, çabuk oynamaya çalışıyorlar.



Balotelli'nin 3-4 kilo fazlası var, öyle 90 artıları falan kaldıracak gibi değil. Her skora gebe bir oyun var. Maç öncesinde Pereira'yı dinledim, 3-4-3 falan çok tartışılıyor, hemen geçen seneki çizgisine, 4-2-3-1'e dönüp, Ferdi'yi çıkarıp, Sangare'yi sağa koyup, sağda Osayi ve solda İrfan ile oyun olabilir. Şu anda Rus ruleti oynanıyor. Fenerbahçe ilk yarıyı 3-1 geride de kapatabilirdi. Adana Demirspor son paslarda da kritik hatalar yaptı, Szalai'nin kritik hamleleri de vardı.



ERMAN TOROĞLU



Belhanda, Balotelli, Akitnola olunca, iş renkli oluyor. Adana'nın sıcağını iyi bilirim. Sıcağa göre oyun iyi. Adana Demirspor'u beklediğimden iyi buldum. Samet Aybaba harmanı yapmış. Sanki futbolcular geçen seneden beri beraber oynuyor. Sahada 7-8 yeni oyuncuları var. Fenerbahçe'nin daha iyi iş yapması gerekiyordu. Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarını izlemedim, daha iyi beklerdim. Fenerbahçe hala takım olarak değil de bireysel olarak gol atabilecek durumda. Adana Demirspor sağ kanadı iyi kullanıyor, Filip Novak hapsoldu, çıkamıyor. 3-4-3 falan ben anlamam, takım olarak yardımlaşacaksın. Adana Demirspor da toplama takım ama daha çok yardımlaşıyor. Sanki Fenerbahçe toplama takım gibi oynuyor. Fenerbahçe'de organize bir şey yok. Fenerbahçe artık Pelkas, Valencia falan bakmayacak Futbol aklı olacak, organizasyonu olacak. Attila Szalai çok kritik dört tane top kesti. Kesemese, karpuz gibi onu keserlerdi.



ÖNDER ÖZEN



Adana'da şartlar kolay değil, ciddi bir sıcak var. Bu şartlar altında 22 futbolcunun ortaya koyduğu enerjiye ben saygı duydum. Bu maç bezgin, bıkkın bir maç değil. Yüksek kalite elbette yok. Fenerbahçe'nin bir netlik problemi var. "Şu kimlikte bir takımdır" diyemiyoruz. Bir yerleşim problemi var. Şu anda trend bir takım formasyonu olduğunu söyleyebiliriz 3-4-3'ün. Trend bir oyun tarzı ama yerleşim anlamında uygunluk gördüğümüzü söyleyemem. Büyük takım sahaya çıktığı zaman kötü de oynasa en az iki 5-6 dakikalık kısımda oyunu ele alır. Onu göremedik. Sıcak da buna engeldir.



Adana Demirspor sıkı bir takım, etkili silahları var. Bu takım, özellikle iç sahada rakiplere sıkıntı çıkartır.



METİN TEKİN



Oyun arayan bir Fenerbahçe var. Bu kadroya saha biraz büyük geliyor. Mesut'lu, İrfan'lı öndeki üçlünün Ferdi ve Osayi ile birleşemediğini gördüm. Bu takımı kuracaksanız mesafeyi iyi ayarlamanız gerekiyor. Gel gitli oynarsanız işiniz çok zorlaşır ama kapatırsanız oynarsınız.



Zor hava şartları ama buna rağmen tempo anlamında azımsanamayacak bir tempo gördük. Ferdi ve Samuel'in kendi aut çizgisinden top çıkarmasıyla bu oyun ne kadar etkili olacak bilmiyorum.



VOLKAN DEMİREL



Bu hava şartlarına rağmen iyi tempo oluyor. Fenerbahçe kazanmak için topu yere indirerek, kısa paslarla oynamalı. Ceza sahasında çoğalıyorlar ama ceza sahasında bulunan oyuncular, topu alıp ceza sahası dışından gelenlere şut pozisyonu yaratmaya çalışıyorlar. Sanırım bunu çalışmışlar. Fenerbahçe maçı istiyor. Ceza sahasında 7-8 kişi ile pozisyon alıyorlar. Golü bulan, maçı kazanacak gibi.



