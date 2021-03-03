İlk yarı için neler söylediler?

Ankaragücü'nün Galatasaray karşısında 1-0 önde tamamladığı ilk yarıyı yorumcular değerlendirdi.

Haber; Sporx.com
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İlk yarı için neler söylediler?
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03 Mart 2021 19:59
Ankaragücü, Galatasaray karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Rıdvan Dilmen, Tugay Kerimoğlu ve Önder Özen, ilk 45 dakikayı değerlendirdi. 

RIDVAN DİLMEN

Ankaragücü beklediğimiz gibi çabuk çıkmaya çalışıyor. Kapanan takımlara karşı pozisyona giremiyorlar. Galatasaray da beklediğimizin altında sert ve sıkı hücum yapmadı. Galatasaray dönen topları alamayınca tehdit yedi. Arda Turan'ın eli açık olduğu için penaltı verdi. Ele çarpma var. Hep söylerim, forvet oyuncuları penaltı yaptırır. İlk yarıdaki performansa göre, Galatasaray'ın maç kazanacak kadrosu yedek. Taylan, Belhanda, Babel... 2-3 değişiklikle oyuna müdahale gelecektir. Düşüş var, çıkışa geçmek için farklı kadro gerekir. Bence Fatih Hoca, Taylan'a bir şey için kızmış. Fazla dinlendi. Hoca çok kolay oyuncuları terk etmemeli."

ÖNDER ÖZEN

Fatih hoca oyunda değişikliğe gidebilir, Ankaragücü cepheyi kapatmış, ortadan gelmesine müsaade etmiyor. Galatasaray çizgiye çıkınca etkili olacak. Biraz daha çizgiye paralel oynamanın yolunu arayacaklardır. Ortalardan bir kısmı duran toplar. Bir tane etkili kanat oyunu gördük. Ömer ortaladı, Onyekuru kafayla kalecinin üzerine vurdu, onun dışında kanat oyunu izlemedik. Galatasaray çizgiye çıkmak zorunda.

TUGAY KERİMOĞLU

Takım savunması doğru yapılıyor Ankaragücü'nde, istediği gibi devreye girdiler. Galatasaray'ın bundan sonra eksik yakalanma ihtimali de artıyor.


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