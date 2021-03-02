İlk yarı için neler söylediler?

Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçının ilk yarısını yorumcular değerlendirdi.

Haber; Sporx.com
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İlk yarı için neler söylediler?
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02 Mart 2021 19:55
Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçının 0-0 sona eren ilk yarısını Metin Tekin, Feyyaz Uçar ve Tolga Zengin yorumladı.

METİN TEKİN

Kısır bir ilk yarı oldu. Beşiktaş'ın bu ilk yarılarına alışkın değiliz, çok daha etkili oyuncularını gördük. 2. yarıda çok farklı olabilir ama ilk yarının genel karakteri mücadeleydi. Mücadeleyi teknik kalite ile geçebilirsiniz. Bence değişiklik gerekiyor. Sonucu değiştirememek ile oyunu kuramamak farklıdır, oyunu da kuramadı. Oyunu kursa, oyuncu değişikliğine gerek olmayabilirdi ama şu anda ihtiyaç var.

TOLGA ZENGİN

Orta alanda çok pas yapamadı Beşiktaş. Oyun başında daha kenarları kullanan bir Beşiktaş vardı. Beklerin çok katkısı olmadığında bu oyunda çok organize ataklar yapamıyorsunuz. 5 oyuncu değişikliği noktasında, hangi sırayla yapılacağı önemli. 2 değişiklik gelebilir, Oğuzhan ya da Ljajic'in oyuna girmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu tarz oyunda bire birde daha etkili oyuncular lazım.

FEYYAZ UÇAR

Malatyaspor iyi direniyor, malzemeciler patlak top vermiş, top değişiyor, top toplayıcılar iki top atıyor, zaman geçiyor. Hakemin kararları enteresan, onlar da formsuz. Beşiktaş'ın kazanmak zorunda olduğu bir maç, iyi oynaman, topun sende olması lazım, 3 tane 6 numara karakterinde oyuncu var. Atiba biraz çıkmaya çalışıyor ama eksik kalıyor. Sanki herkes berabere bitsin de gidelim havasında. Oyuncularda bir istek olur, bir depar atarsın. Beşiktaş'ın risk aldığı durumlar var ama Tetteh ile Mustafa bire birde etkili. Stoperler bire bir kaldığında problem olabilir.





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