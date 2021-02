İlk yarı için neler söylediler?

Galatasaray'ın Alanyaspor karşısında 1-0 önde tamamladığı ilk yarıyı Rıdvan Dilmen, Erman Toroğlu, Tugay Kerimoğlu ve Metin Tekin değerlendirdi.



RIDVAN DİLMEN

Galatasaray, 2 tane net pozisyonu var ilk yarım saatte. Mustafa Muhammed, birinci sınıf gol vuruşu yaptı ama direkten dışarı gitti. Onyekuru, savunma arkasına iyi gitti ama ayağının dışıyla vurdu. Alanyaspor, Salih ile geldi. Birinci sınıf bir vuruş yaptı ama kaçırdı. Altıpastan ayağının içiyle, kaleci üstü dışında nereye vursa gol olurdu. Muslera güzel kurtarış yaptı.



Ömer, Onyekuru ve oradan koşu yapan oyuncular pozisyon buldu. Tayfur çok önde. Savunma arkası atılan uzun toplarda sorun yaşıyor. Galatasaray'da yerleşik düzende oynarken pozisyon veriyor. Arda'yı ikinci yarıda çıkarır hoca. Kısa kısa paslarla gelip sıfıra iniyor Alanyaspor. Güzel bir zeminde güzel bir maç oluyor.



Yedlin ile ilgili henüz bir fikrim yok. Şu an onunla ilgili bir şey söyleyemem.



Hoca sürpriz bir kadroyla çıktı. Taylan, Donk ve Belhanda ile ligi forse etmişti. Alanya kupa maçında o oyuncuların hepsi vardı. Hoca, o maçtan sonra kendi oyuncularını eleştirmişti.



Zorbay Küçük ile ilgili konuşayım. Onyekuru'ya bir darbe yoktu. Dikkatli dikkatli inceledim. Luyindama'nın pozisyonunda Babacar'a sarı kart çıkardı. Zorbay Küçük, daha 1 hafta önce Nwakaeme'ye sarı kart gösterdi, bana göre kırmızı karttı. VAR'daki Abdulkadir Bitigen'in çağırması lazımdı. Nwakaeme mutlu çıktı o gün. VAR'daki arkadaşlar muhtemelen şöyle düştü. Aralarındaki konuşmayı bilemiyorum. Bir oyuncu, bir oyuncuya istem dışı faul yapar. Bugün olduğu gibi ancak atılır. Pardon der ama kırmızı kart görür. Üzülür, ufak ufak gider. Bu onlardan bir tanesi. Sakatlamaya yönelik değildir ama yaralayıcıdır ve yaralamıştır. Kırmızı karttır. Oyuncuyu sakatlamak maksaydıyla yapmamıştır ama futbolda böyle bir şey yok. Diagne'nin pozisyonu buna göre daha hafiftir. İstemdışı da olsa bana göre kırmızı kart.



ERMAN TOROĞLU

Temposu yüksek bir maç. Alanya, defans olarak çok açık veriyor. Alanya baskılı oynamak isteyen bir takım ama baskılı oynarken arkanı sağlama alacaksın. Galatasaray çok pozisyona giriyor. Galatasaray kupadaki gibi değil, çok istekli. İki tarafa da bıçak sırtı bir maç. 2'yi bulursa biraz daha rahatlar Galatasaray.



Bİr defa zemin güzel, yüzde 100 fark ediyor. Türk futbolunda her şey kötü olduğu gibi büyüklerin zeminleri de kötü. Giresun'un zemini çok güzel. İyi sahada biraz daha iyi oynanıyor. Bugünkü zemine bak bir de geçen gün Galatasaray Stadı'ndaki zemine bak.



Enteresan 2 pozisyon var. Galatasaray'ın stoperine dikiş atıldı sanırım. Onyekuru'nun da bir pozisyonu var. Hakem ikisinde de VAR'la bayağı konuştu. VAR'da da Emre Malok diye bir arkadaş var. Bu çocuğun Spor Toto Süper Lig'de maçı yok. Karşılıklı olarak hakemle yorum yaptılar. Tamam da Zorbay'a maç veriyorsunuz Türkiye'de. Emre'ye neden maç vermiyorsunuz? Sen yorum yapıyorsun, çağırmıyorsun. Çağır, baksın hakem. Hakem karar versin. Sen daha iyi biliyorsan, MHK maç versin. Neden vermiyorsunuz MHK?



Ustaya öyle bir çırak veriyorsun ki... Bu maç Türkiye'nin en önemli maçlarından biri. Şu VAR'a 1-2 hafta maç verin de seyredeyim. Olacak iş mi ya! Özel görevlendirilmiş bir VAR mı acaba? Fazla çomaklama demişler midir? Galatasaray'ın lehine ya da aleyhine...



Ondan sonra da Fatih Terim 5 defa eliyle tepki gösterdi. At o zaman Terim'i?



TUGAY KERİMOĞLU



Topu rakibe bırakan ve kontrollü oynayan bir Galatasaray var. Oyunu geriden kurma mantalitesi sadece Muslera üzerinden yorumlanıyor. Kendi alanında risk yaşamadan Arda ve Muhammed'i uzun toplarda tercih ediyorlar. Şu anda istenen her şey oluyor gibi gözüküyor. Galatasaray'ın göbeğinde oynayan oyuncuları çekip Babacar ile topu buluşturmaya çalışıyor Alanyaspor.



METİN TEKİN



Maçın 1-0 biteceğini düşünmüyorum. Galatasaray farklı oynadı, önde basmadı. Doğru olduğunu düşünüyorum yaptıkları işin. Önde basmayıp pas alanları vermedi, pasla çıkacağım diye inat içinde de olmadı, gol de uzun toptan geldi. Net pozisyonlar buldu, Babacar'a sadece pozisyon verdi. Topun sahibi Alanyaspor, pozisyon sahibi Galatasaray.