İlk yarı için ne dediler: Beşiktaş - Yeni Malatyaspor

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor karşısında 2-0 önde tamamladığı ilk yarıyı Rıdvan Dilmen, Metin Tekin, Önder Özen ve Erman Toroğlu değerlendirdi.



RIDVAN DİLMEN



Klasik Beşiktaş, 5 dakikada Beşiktaş. Ben doğmadan çıkan bir söz. kendi geleğine uygun şekilde başladı. 10 dakikada iki gol attı. Michy Batshuayi'nin bu tip koşularını, vuruşlarını göreceğiz. Belçika gibi öneli bir milli takımda oynadı. Domagoj Vida'da da Hırvastistan'da oynadı. Sergen Yalçın'ın maç önü röportajnı dinledim, Alex Teixeira konuşmuş ve 11 başlamak istediğini söylemiş. Ancak Allah göstermesin, bu tip sakatlıklarla oyuncuyu kaybedebilirsiniz. Dortmund maçı var ve oldukça önemli bir maç. Vida da rotasyonda olabilirdi. Texeira ve Pjanic henüz tam hazır değil. Allah'tan Josef var. Fenerbahçe performansının da çok üstüne çıktı.

METİN TEKİN



Harika 15-20 dakika, pas kalitesi, Pjanic'in kalitesi. Tekte oynuyor, çok süratlandiriyor oyunu. Temponun sonra düşmesi normal, o coşkuyla oynamak kolay değil. 2. yarıda yine bir 10-15 dakikalık bölüm olabilir. Vida'nın sakatlığı darbeye bağlı gibi, çok önemli olmadığını düşünüyorum. İlk 15-20 dakikanın bize verdiği ipuçları, farklı bir Beşiktaş olabilir.



ÖNDER ÖZEN



Yabancı kısıtlamaları sebebiyle 1 hafta Rosier, 1 hafta Welinton, 1 hafta Vida yerine Necip oynayacaktır. Gökhan Töre, Kenan, Oğuzhan, Salih denkleme girecekler. Yerli rotasyonu olacak, Can Bozdoğan da süre alacak. Beşiktaş çok ilginç, çok gösterişli, türüne taraflı tarafsız insanları davet edebilecek çok nitelikli bir futbol oynuyor. 10 dakikadan sonra skor 2-0'da kaldı ama muhtemelen pas rekoru kırılacak, topu geri kazanma süresi belki ilk yarıda bu sezonun rekoru olacak. Nefes aldırmadılar, çöküyorlar, basıyorlar hemen. Oynamaktan keyif alıyorlar, 5'e 2 oynar gibi. Ne kadar fazla ustalıkla tekte oynayabilirseniz, seçenek o kadar artıyor hücumda. Beşiktaş çok gösterişli bir takım kurmuş, bu takım izlenir.



ERMAN TOROĞLU



10 dakika patır kütür ama o sürenin ardından Beşiktaş iyi değildi. Takımda akort bozuk. Türkiye'de bu kadro iş yapar. Aldığın oyuncular iyi, hepsini sahneye sürdün. Ona göre de Türkler'i oynattın. Şampiyonlar Ligi'nde bu tarz bir kadroyla çıkarsan hücumda bir şeyler yaparsın ama arka tarafını duman ederler.