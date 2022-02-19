İlk yarı için ne dediler: Beşiktaş - Altay

Beşiktaş ile Altay'ın karşı karşıya geldiği ve ilk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmayı spor yorumcuları değerlendirdi. İşte yapılan yorumlar...



ÖNDER ÖZEN



"Maç bittikten sonra muhtemelen şunu konuşacağız: Batshuayi'li Beşiktaş ile, Batshuayi'siz Beşiktaş. Beşiktaş bugün çok net fırsatlar bulamadı. Beşiktaş'ın 25-35 arasındaki oyununu geçen sezona benzettim iyi yerleştiler rakip yarı sahada. Beşiktaş, nitelikli pozisyon üretemedi ilk yarı. İkinci yarıda Beşiktaş'ın baskısının devam edeceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ın baskısı mı daha erken sonuç verecek, Altay'ın kontra atakları mı? Görünen Beşiktaş'ın baskısı olduğu. Josef, geçen sezonki gibi değil belki ama Necip iyiydi. Kendi standartlarının üzerine çıktı Necip, Josef standartlarının altında."



METİN TEKİN



"Beşiktaş, merkezden iyi işler yaptı. Santrforu kim sorusu akla geliyor? İki takım arasında güç farkı da var. Ben Beşiktaş'ın skoru alacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın ciddi eksikleri de var. Orta sahada değişiklik yapabilir. Ben Önder Karaveli'nin 65-70'e kadar bu kadroyla devam edeceğini düşünüyorum. Alex Teixeira o pozisyonda skoru bulacaksınız. Ben bu oyunda olması gerektiğini düşünüyorum."



TÜMER METİN



"Maçın bizi içine çektiği anlar var, dışında kaldığımız anlar var. Ama ona rağmen de şunu söylemek lazım bir iç saha maçında çok da kapanmayan kendi oyununu da oynamak isteyen rakibe karşı Beşiktaş'ın bulabileceği kadar pozisyon bulduğunu söyleyebiliriz. Sanki 1-0 olursa maçın hikayesini daha rahat anlatabileceğimiz, biraz daha genleşeceği bir maça dönüşeceğini düşünüyorum. İki tarafın bulabileceği bir gol oyunu biraz daha açar. Altay savunmasının arasına Batshuayi'nin yokluğunda Güven'in hareketliliği, Teixeira'nın savunma arkası koşuları, arkadan gelen oyuncuların rahat pozisyona girmesini sağladı."



FEYYAZ UÇAR



Teixeira'nın daha fazla topla buluşması skoru değiştirebilir.



TUGAY KERİMOĞLU



Beşiktaş bugün Pjanic'i arıyor.





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