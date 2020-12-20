İlk yarı: Beşiktaş - Erzurumspor

Beşiktaş ile Erzurumspor ile oynadığı maçın ilk yarısı 0-0 eşitlik ile sona erdi. Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu maçın ilk yarısında yaşananları ve ikinci yarıda beklentilerini anlattı.
ERMAN TOROĞLU:
Top Beşiktaş'ta, baskılı gözüküyor ama Erzurum defans yapıyor ve aman aman bir defans da yapmıyor ve dişe dokunur bir pozisyon yok. Nasıl gol atacak Beşiktaş? Aboubakar'a falan top gelmiyor, ileride oynayan oyunculara istedikleri top gelmiyor, onlar geri gelip top almaya çalışıyor. Bu oyuncuları diri bırakman lazım, koşuyorlar sürekli. Koşuyorlarsa bu kadar atlet olsunlar. Futbolun bir ruhu, bir şekli var. Verkaç yapacak, çalım atacak, adam geçecek bir adam yok. Aboubakar falan delirdi, istediği topu alamıyor. Necip hiç yoktan sarı kart aldı, onun sarı kart alması son derece tehlikeli. Necip sağda oynuyor, orası onun yeri değil, ya stoper, ya orta sahanın ortasında oynayacak.
RIDVAN DİLMEN
Beşiktaş'ın 3 tane özelliği var. Kötü oynuyor, orta şekerli oynuyor, müthiş oynuyor. Kötü değil, müthiş değil 2-3 hata yaptı. Fenerbahçe ile Galatasaray, ya iyi ya kötü, ortaları yok. Beşiktaş'ın var. Beşiktaş, Kasımpaşa maçını ortalama giderken gol atınca iyi oynayıp kazandı.
Larin bilmiyorum yorgun mu değil mi? Ben önce Larin'i koyarım bu yılın Beşiktaş'ına. Sezon başından beri ligin en iyi sol taraf hücumcusu. Geçen sezon Nwakaeme, daha önce Onyekuru, bu yıl Larin. Oyuna girecektir, sonucu da değiştirecektir muhtemelen. Aboubakar iyi ama dikkatsiz.
Beşiktaş enteresan bir gol yemezse ikinci yarıyı tek kaleye çevirir.
Erzurum takımı diplerde ama kötü oynamıyorlar. Pas yapmaya çalışıyorlar.
Hakemle ilgili 2 şey var. İbrahim'in Josef'in yüzüne dirsek attığını gördü. İlk sarı kartı çok hafif verdiği için kırmızı kart veremedi. Kaçan bir pozisyon var, kaleciden döndü ve sonra Ömer boş kaleyi taca attı. Erzurum'un o pozisyon gol olsaydı VAR iptal edecekti. Santrfor ofsayttaydı ama önemli bir şey oldu. Yardımcı hakem golü verecekti ama ofsayt nedeniyle VAR iptal edecekti.
Kuralların ucu öylesine açık ki Aboubakar golü attığında sevinecek ama 1.5 metre ofsayt. Kornere dönüştü pozisyon, 3 tane üst üste Beşiktaş korneri oldu. Gol olsa geri de alamıyorsun.
ERMAN TOROĞLU:
Top Beşiktaş'ta, baskılı gözüküyor ama Erzurum defans yapıyor ve aman aman bir defans da yapmıyor ve dişe dokunur bir pozisyon yok. Nasıl gol atacak Beşiktaş? Aboubakar'a falan top gelmiyor, ileride oynayan oyunculara istedikleri top gelmiyor, onlar geri gelip top almaya çalışıyor. Bu oyuncuları diri bırakman lazım, koşuyorlar sürekli. Koşuyorlarsa bu kadar atlet olsunlar. Futbolun bir ruhu, bir şekli var. Verkaç yapacak, çalım atacak, adam geçecek bir adam yok. Aboubakar falan delirdi, istediği topu alamıyor. Necip hiç yoktan sarı kart aldı, onun sarı kart alması son derece tehlikeli. Necip sağda oynuyor, orası onun yeri değil, ya stoper, ya orta sahanın ortasında oynayacak.
RIDVAN DİLMEN
Beşiktaş'ın 3 tane özelliği var. Kötü oynuyor, orta şekerli oynuyor, müthiş oynuyor. Kötü değil, müthiş değil 2-3 hata yaptı. Fenerbahçe ile Galatasaray, ya iyi ya kötü, ortaları yok. Beşiktaş'ın var. Beşiktaş, Kasımpaşa maçını ortalama giderken gol atınca iyi oynayıp kazandı.
Larin bilmiyorum yorgun mu değil mi? Ben önce Larin'i koyarım bu yılın Beşiktaş'ına. Sezon başından beri ligin en iyi sol taraf hücumcusu. Geçen sezon Nwakaeme, daha önce Onyekuru, bu yıl Larin. Oyuna girecektir, sonucu da değiştirecektir muhtemelen. Aboubakar iyi ama dikkatsiz.
Beşiktaş enteresan bir gol yemezse ikinci yarıyı tek kaleye çevirir.
Erzurum takımı diplerde ama kötü oynamıyorlar. Pas yapmaya çalışıyorlar.
Hakemle ilgili 2 şey var. İbrahim'in Josef'in yüzüne dirsek attığını gördü. İlk sarı kartı çok hafif verdiği için kırmızı kart veremedi. Kaçan bir pozisyon var, kaleciden döndü ve sonra Ömer boş kaleyi taca attı. Erzurum'un o pozisyon gol olsaydı VAR iptal edecekti. Santrfor ofsayttaydı ama önemli bir şey oldu. Yardımcı hakem golü verecekti ama ofsayt nedeniyle VAR iptal edecekti.
Kuralların ucu öylesine açık ki Aboubakar golü attığında sevinecek ama 1.5 metre ofsayt. Kornere dönüştü pozisyon, 3 tane üst üste Beşiktaş korneri oldu. Gol olsa geri de alamıyorsun.