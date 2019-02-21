(ilk yarı) Benfica Galatasaray maçı canlı izle, GS maçı canlı izle

BENFİCA - GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLAYIN...

Temsilcilerimizden Galatasaray, şu anda Portekiz'de sahada! Benfica - Galatasaray maçı canlı şifresiz olarak beİN Sports'tan izlenebiliyor. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, Benfica deplasmanında turu geçmek için zoru başarmak istiyor. Digitürk üyeleri, abonelikleri kapsamında beİN Sports 1'denmaçın heyecanını yaşayabilirler. Dileyenler, Sporx'ten Benfica - Galatasaray maçını canlı olarak takip edebilirsiniz.UEFA Avrupa Ligi'ndeki Benfica - Galatasaray mücadelesi öncesinde panik yaratan bir olay yaşandı. Maçtan önce Lizbon sokaklarında kümelenen Galatasaray taraftarlarının bulunduğu bölgede Lizbon polisi hafaya ateş açtı. Polisin bu tavrı taraftarlar arasında kısa süreli paniğe yok açtı. Taraftarlar polisin bu sert uygulamasına anlam veremedi.Galatasaray'ın Benfica ile Estadio da Luz'da oynayacağı maç öncesi Portekizli taraftarların ilgisi çok büyük! Lizbon'da 15-17 derece sıcaklığındaki güzel havanın da etkisiyle Benficalı taraftarların maça büyük ilgi göstereceği ve 65 bin kişilik stadyumda şu ana kadar satılan biletler ve kombineler ile birlikte 50 bin sınırına ulaşıldığı kaydedildi. Maç saatinde satılacak biletler ile birlikte maçın 'Sold out' olacağı ve tam kapasite oynanacağı öğrenildi. Lig maçlarında dahi 53.190 gibi çok yüksek bir ortalama yakalayan Benfica'nın, UEFA Avrupa Ligi'nde kupa hedeflediği için taraftarların da bu maça büyük önem verdiği bilgisi verildi.Avrupa kupalarındaki son deplasman galibiyetini, 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Almanya'nın Schalke 04 takımıyla yaptığı maçta alan Galatasaray sonrasında dış sahadaki 14 maçta yenildi, 2 maçta berabere kaldı. Son 32 turunun ilk ayağında Benfica'yı İstanbul'da ağırlayan sarı-kırmızılı takım, müsabakayı 2-1 kaybederek turu zora soktu. Galatasaray, son 16 turuna yükselmek için 1-0 ve 2-1'lık skorlar hariç galip gelmek zorunda. Galatasaray, mücadeleyi kaybetmesi, berabere kalması veya 1-0 kazanması durumunda UEFA Avrupa Ligi'ne veda edecek. Maç, 2-1 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle tamamlanması halinde ise uzatmalara gidecek.Habertürk TV yorumcusu Fatih Altaylı, Galatasaray'ın Benfica ile bugün oynayacağı maçtan önce değerlendirmelerde bulundu. Altaylı, Galatasaray'ın Benfica'dan daha iyi bir takım olduğunu ve sarı-kırmızılı takımın bugün oynanacak maçtan galibiyetle ayrılabilecek güçte olduğunu iddia etti.Galatasaray'ın Benfica'yı eleyebileceğini ifade eden Altaylı, "Normalde Galatasaray, Avrupa'da daha iyi oynayan bir takımdı. Galatasaray'da bir iki senedir ilk kez böyle eksiklik yaşıyor. Bana sorarsan Galatasaray'ın Benfica'yı, deplasmanda eleme ihtimali yok değil" dedi.Gzlatasaray'ın Benfica'dan daha iyi bir takım olduğunun da altını çizen Altaylı, "Galatrasaray, Benfica'dan daha iyi bir takım. Evet öbürü daha genç... Ama Marcao'nun iki hatası, iki gol. Penaltı değil deniyor bence penaltı. Hatırlarsın Neuchatel maçı vardı, uçaktan '5 atarız' diye indik ve 5 attık. Bu inanç meselesi. Bu inanç var mı yok mu hissedemiyorum. Galatasaray, bu inancın içine girebilirse orada da eleyebilir." şeklinde konuştu.Galatasaray, Benfica müsabakasında 5 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-kırmızılı takımda, ilk maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Fernando Reges ile sakatlığı bununan Martin Linnes, Benfica'ya karşı forma giyemeyecek. Ayrıca UEFA'ya bildirilen kadroda isimleri yer almayan Kostas Mitroglou, Semih Kaya ve Emre Taşdemir de görev alamayacak.Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 6 maçında galip gelemedi. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması ilk maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında elde ettiği galibiyetten sonra Avrupa arenasında çıktığı 6 müsabakayı kazanamadı. Bu karşılaşmalarda 3 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde 10 gole engel olamadı.UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Portekiz'in Benfica takımına konuk olacak Galatasaray, uluslararası organizasyonlarda dış sahada yaptığı son 16 maçı kazanamadı. Avrupa kupalarındaki son deplasman galibiyetini, 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Almanya'nın Schalke 04 takımıyla yaptığı maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasında dış sahadaki 14 maçta yenildi, 2 maçta berabere kaldı.Galatasaray, bu süreçte İngiltere'nin Chelsea ve Arsenal, Danimarka'nın Kopenhag, İtalya'nın Lazio, İspanya'nın Real Madrid (2 kez) ve Atletico Madrid, Almanya'nın Borussia Dortmund ve Schalke 04, Belçika'nın Anderlecht, Portekiz'in Benfica ve Porto, İsveç'in Östersunds ile Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarına mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, dış sahada İtalya'nın Juventus ile Kazakistan'ın Astana takımlarıyla yaptığı maçlardan ise beraberlikle döndü.Galatasaray, deplasmanda çıktığı son 24 Avrupa kupası maçında kalesini gole kapatamadı. Sarı-kırmızılı ekip, 2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Romanya'nın Dinamo Bükreş takımıyla yaptığı maçı 3-0 kazandı. Galatasaray, söz konusu müsabakanın ardından Avrupa kupalarında deplasmanda çıktığı 24 maçta da en az 1 gol yedi. Galatasaray, bu süreçte deplasmandaki Avrupa kupası maçlarında kalesinde 47 gol görürken rakip filelere 27 gol gönderdi. Sarı-kırmızılı ekip, son 24 maçta 5 kez kazanıp 4 kez berabere kalırken, 15 mücadelede ise mağlup oldu.Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda yaptığı son 4 müsabakada gol atamadı. Uluslararası organizasyonlardaki son deplasman golünü 2015-2016 sezonunda İtalya'nın Lazio takımıyla UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yaptığı maçta kaydeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 4 dış saha maçında fileleri havalandıramadı. Sarı-kırmızılılar, gol atamadığı son 4 deplasman maçında sırasıyla Östersunds'a 2-0, Porto'ya 1-0, Schalke 04 ve Lokomotiv Moskova'ya 2-0'lık skorlarla mağlup oldu.Galatasaray, Portekiz temsilcileriyle deplasmanda yaptığı 4 maçın 2'sini kazanırken, 2'sinde mağlup oldu. Avrupa kupalarında Portekiz ekipleriyle 5. kez eşleşen Galatasaray, rakipleriyle 4'ü deplasmanda olmak üzere 8 karşılaşma oynadı.Portekiz takımlarıyla dış sahada yaptığı 4 maçın 2'ini kazanan 2'sinde ise mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda attığı 5 gole karşılık kalesinde 4 gole engel olamadı. İlk olarak 2008-2009 sezonunda UEFA Kupası'nda statü gereği gruplarda tek maç üzerinden Benfica ile karşılaşan Galatasaray, deplasmandaki müsabakayı 2-0 kazandı.Daha sonra 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Braga ile eşleşen Galatasaray, Portekiz'den 2-1'lik galibiyetle döndü. 2015-2016 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeniden Benfica ile eşleşen sarı-kırmızılılar, Lizbon'daki müsabakada 2-1 mağlup oldu. Galatasaray bu sezon da UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşılaştığı Porto'ya deplasmanda 1-0 yenildi.