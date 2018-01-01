İlk Türk VR Oyunu Dede Korkut Chronicles Satışa Sunuldu

Tamamıyla Türk yazılımcı ve tasarımcılardan oluşan stüdyo, ilk oyunlarından sonra, bu defa da ülkemizdeki mobil cihaz pazarının lideri olan Samsung desteğiyle Samsung Gear VR ve Oculus Go platformları için geliştirdiği Dede Korkut Chronicles ile Oculus Store mağazasındaki yerini aldı. Aksiyon, macera ve rol yapma oyunu ögelerini aynı potada eriten VR oyunu, bizleri eşsiz bir hikaye ile unutulmaz bir yolculuğa çıkartıyor.



Dede Korkut Hikayeleri'nin esin kaynağı olduğu Dede Korkut Chronicles oyununda, Oğuz halkının başına dert olan Cyclops laneti konu alınıyor. Konuya göre, Basat karakterinin rolüne bürüneceğimiz oyunda, zorlayıcı canavarlara ve yaratıklara karşı göğüs germemiz gerekecek. Ancak bu savaşta tabii ki yalnız olmayacağız. Öyle ki, düşmanlarımızla mücadele ederken, bize eşlik edecek olan peri kızıyla birlikte kılıcımız ve arbaletimiz de en büyük yardımcılarımız olacaklar.



Bond Game Studio, Kayıp Efsaneler oyununda kültürel ögelerin yer aldığı karakter ve temaları başarılı bir şekilde oyun dünyası ile buluşturmayı başarmıştı. Aynı performansı Dede Korkut Chronicles oyununda gerçekleştiren geliştirici stüdyo, yeni oyunlarında da kültürel ögelere yer verecekler. Bununla birlikte, senaryosunun Orta Asya bölgesinde geçmesinden dolayı, bölgeye yönelik müzikleri de Dede Korkut Chronicles oyununda duymamız mümkün olacak. Bunların arasında da, bölgenin en ünlü türküsü olan Kamazhai de var, ama ünlü türkü, ünlü ses sanatçısı Sinem Güngör tarafından yeniden seslendirilerek oyuna aktarılacak. Öte yandan, Her bir karakterin kendilerine ait konuşmalarının olacağı senaryo boyunca, Şirinler çizgi filminden tanıdığımız Nur Şubaşı da sesiyle karşımıza çıkacak.



Son olarak, şimdilik kesin bir tarih verilmemekle birlikte, Dede Korkut Chronicles oyununun Google Play Store üzerinden de satışa sunulacağını belirtmeden geçmeyelim. (Turuncu Levye)



