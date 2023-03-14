İlk teravih ne zaman? 2023 ilk teravih namazı hangi gün?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Teravih namazı bilindiği üzere Ramazan gecelerinde cemaatle veya ferdi olarak eda ediliyor. 2023 Ramazan ayının İlk gecesi yani 22 Mart Pazartesiyi 23 Mart Salı'ya bağlayan gece yatsı enazıyla birlikte kılınacak. Ramazamn ayının son yatsı namazı Şevval Ayı'nın ilk gecesi olacağı için 2023 Ramazan ayının son taeravih namazı 19 Nisan Perşembe gününü 20 Nisan Cuma gününe bağlayan gece yatsı ezanı vaktinin girmesiyle kılınacak.Sözlükte "sabah olmadan önceki vakit, gecenin son üçte biri" anlamındaki seher kelimesiyle aynı kökten gelen sahûr (sehûr, sühûr), dinî bir terim olarak oruç tutmaya hazırlık olmak üzere fecrin doğmasından önce yenen yemeği ifade eder. Bazı hadislerde bunun için "ekletü's-sehar / ekletü's-sühûr" tabiri kullanılmıştır.Sahur kelimesi çok sayıda hadiste geçmektedir (Wensinck, el-Muʿcem, "ṣvm" md.). Tefsir, hadis ve fıkıh kaynaklarının ortaklaşa verdiği, başlangıçta oruç yasakları geceden başladığı halde Bakara sûresinin 187. âyetiyle bu sürenin fecre kadar uzatıldığı yönündeki bilgi dikkate alındığında sahura imkân veren temel meşruiyet delili bu âyetin, "Fecirden siyah ip beyaz ipten sizin için ayırt edilir hale gelinceye kadar yiyin ve için" meâlindeki kısmı olup sahura kalkmanın dinen teşvik edildiğini gösteren dayanak konuya ilişkin hadislerdir.2023 Ramazan Ayının ilk sahuruna ise 22 Mart Pazartesiyi 23 Mart Salı'ya bağlayan gece kalkılacaktır.2023 Ramazan Ayı Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre 23 Mart Çarşamba günü başlıyor. Yani 2023'te 22 Mart Pazartesiyi 23 Mart Salı'ya bağlayan gece sahura kalkılıp niyet edildikten sonra ilk oruç tutulacak.2023 yılında Ramazan Ayı 29 gün sürecek. Hicri Takvim'de aylar zaman zaman 29 zaman 30 gün süremektedir. Ramazan Ayı da her yıl 30 gün sürmez. Bazı yıllar 29 bazı yıllar ise 30 gün olur. Bu yıl da yani 2023'te Ramazan Ayı 29 gün sürecektir.Ramazan Ayı bu yıl 29 gün süreceği için bu yıl oruçta 29 gün sürecek. Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi 185'inci ayette "O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. " buyurulduğu gün belirtilmediği için ay 30 gün olduğunda farz oruç 30 gün, ay 29 gün olduğunda ise farz oruç 29 gün tutulur.