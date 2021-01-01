İlk Space Jam'in yönetmeni, LeBron'lu versiyonu beğenmedi!

Orijinal Space Jam filminin yönetmeni Joe Pytka, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in başrolde olduğu yeni versiyonu eleştirdi.



Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın "Space Jam" filmi 20 yılı aşkın bir süre önce vizyona girmiş olmasına rağmen, modern çağın en ikonik spor filmlerinden biri olmuştu.



LeBron, ünlü filmin yolculuğunu kendi objektifinden yeniden yaratmaya karar vererek, "Space Jam: A New Legacy" adlı bir devam filmi çekmişti.



James'in filmiyle ilgili eleştiriler şu ana kadar oldukça çeşitli olsa da, en sert eleştirilerden biri orijinal Space Jam yönetmeninin kendisinden geldi.



TMZ ile yaptığı bir sohbette Pytka, bir LeBron ve filmi hakkında şu ifadeleri kullandı:



"Bir oturuşta bitiremedim bile. Gerçek şu ki LeBron, Michael değil."



Pytka, Buggs Bunny'nin yeni güncellenmiş görünümüne bile eleştiride bulundu:



"İş seyahatiniz çok uzun sürdüğünde, çocuğunuza havaalanındaki hediyelik eşya dükkanından alıp götürdüğünüz oyuncak bebeklere benziyor."



