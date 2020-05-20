İlk Öpücük filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosu

İlk Öpücük filmi bu akşam ekranlarda olacak. Televizyon izleyicileri İlk Öpücük filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. Filmin çekimleri, Bursa'nın Mudanya gerçekleştirildi.

20 Mayıs 2020 16:27
İlk Öpücük filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosu
Yönetmenliğini Murat Onbul'un yaptığı 2017 yapımı İlk Öpücük filmi, Adam Sandler ve Drew Barrymore'un oynadığı 50 İlk Öpücük filminin yeniden çevrimidir. Peki, kadrosundaki güçlü oyuncularla dikkat çeken İlk Öpücük filmi ile ilgili detaylar haberimizde…
İLK ÖPÜCÜK KONUSU

Geçirdiği bir kaza nedeniyle hafıza sorunları yaşayan ve her güne 2 yıl öncesinden başlayan Bahar, babası ve abisinin büyük özverileri sayesinde hayatına hep aynı 24 saati yaşayarak devam etmektedir. Yaşadığı kasabanın çapkın gençlerinden Hakan, Bahar'ı görür görmez aşık olmuştur; ancak, genç kadının durumunu öğrenince, ona her gün yeniden kendini sevdirebilmek için aynı özverili yaşamı kabul etmek zorunda kalacaktır.



İLK ÖPÜCÜK OYUNCULARI

Murat Yildirim – Hakan

Özge Gürel – Bahar

Cezmi Baskin – şehmuz

Beyti Engin – Muzaffer

Hayrettin Karaoguz – Necati

Sadi Celil Cengiz – Mücahit

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